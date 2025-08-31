أتلتيكو مدريد «أسوأ بداية» في «الليجا» منذ 2009

معتز الشامي (أبوظبي)



تعثّر أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث وقع في فخ التعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1، ضمن الجولة الثالثة من الليجا»، ويأتي التوقف الدولي في أسوأ توقيت ممكن لأتلتيكو مدريد، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويعد هذا التعادل الثاني توالياً لأتلتيكو مدريد بعدما خسر المباراة الافتتاحية، ليصبح في رصيده نقطتان، مسجلاً أسوأ بداية له في الدوري الإسباني منذ عام 2009 (16 عاماً)، تحت قيادة المدرب أبيل ريسينو، حيث دخل الفريق فترة التوقف من دون أي فوز في 3 مباريات.

ويقبع أتلتيكو مدريد في النصف السفلي من جدول الترتيب، بعد حصوله على نقطتين من مبارياته الثلاث الافتتاحية، بعد خسارته 2-1 أمام إسبانيول، وتعادله 1-1 على أرضه مع إلتشي الصاعد حديثاً.

وقال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إنه لا يشعر بالقلق بعد أسوأ بداية لفريقه في 14 عاماً قضاها مع الفريق: «الشيء الأول هو أن يتحسن الفريق، ونتيجة لذلك فإن النقاط سوف تتحسن، سأستمر في العمل وأثق في لاعبي فريقي، لدينا فريق سيقدم أداء أفضل مما نقدمه حالياً، كان بإمكاننا الفوز، لكننا افتقرنا إلى الحدة والفعالية في كل مباراة تقدمنا، أمر غريب».

وأضاف: «من الواضح أن أهم شيء هو المسافة لمن سيصل إلى القمة، ولكن إذا ركزت على ذلك، فإنني أنسى الفريق، وأنسى العمل على جمع النقاط».

وتناقض هدوء سيميوني مع نبرة حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك، حيث قال: «عندما لا تسير الأمور كما تصبو، تشعر بالقلق، هذا ليس ما كنا نتمناه، نقطتان وشعور سيئ وإحباط شديد، ما يحدث لنا أمر لا يصدق، إنه خطأنا، النقاط غائبة، وهذا خطأنا»، ويسعى أتلتيكو مدريد إلى إنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 4 سنوات، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني آخر مرة عام 2021.