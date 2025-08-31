الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صدّاد» يتوهج في «مضمار سانداون»

«صدّاد» يتوهج في «مضمار سانداون»
31 أغسطس 2025 12:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات


أنجز الجواد «صدّاد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، المهمة الملقاة على عاتقه، وترك انطباعاً قوياً، حين حصد لقب سباق ريد بيج نيكولاس بلو آت بيد مجيم، للإعلان بشكل أكبر عن إمكاناته في سباقات التكافؤ بمضمار سانداون الإنجليزي.
ودخل «صدّاد» الفائز بكأس لندن الذهبية إلى السباق، حيث حرص المدرب روجر فاريان على قضاء وقته معه، وكان ابن «بيناتوبو»، واستغلّ فرصته للركض في ظروف مثالية، مؤكداً بذلك الترشيحات التي وثقت فيه بنسبة 3 إلى 1.
وجاء فوز «صدّاد» بفارق 1.75 طول عن «ألفا كروكرس» لهارت أوف ساوث ريسنج، بقيادة ديفيد ايجان، فيما جاء في المركز الثالث «دينجر مان» لجودلفين، بقيادة كيرين أونيل، وسجل البطل زمناً قدره 2:11:92 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2000 متر على أرضية لينة.
وقال المدرب فاريان: «صدّاد حصانٌ نُحبّه، ولطالما أحببناه، وكان علينا أن نتحلى بقدرٍ كبيرٍ من الصبر معه، لأن الأرضية اللينة تناسبه، ولم يشارك في السباقات بسبب الظروف المناخية، حيث تم إبعاده عن الملاعب بسبب الصيف الجاف، منذ فوزه في نيوبري في مايو».
وأضاف: «أود أن أشكر مالكه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي لم يُمارس أي ضغط علينا لإشراكه خلال الصيف، وأعتقد أن هذا السباق يجهزه لخريف قوي، لقد فاز بالسباق، ويحصل على زيادة أخرى في الأوزان، ويستحق فرصة المشاركة في سباقات قوائم في السباقات القادمة، وننظر على الأرجح في سباق مثل كأس دونسايد، أو سباق فورتشن ستيكس في جودوود».
وكان الفارس راي داوسون، الذي حقق ثنائية في حفل سانداون، قاد الخيل «صدّاد» البالغ من العمر ثلاث سنوات في السباق، وعاد إلى الأضواء محققاً أول فوزين له منذ عودته من كسر في معصمه.
قال داوسون: «أتابع روجر في معظم أيامه، والجميع يرغب في فوزه، وروجر يوزع الخيول بشكل عادل للغاية، الفوز بجائزته في يوم حافل يعني الكثير».
الجدير بالذكر أن «صدّاد» من الجيل الأول للفحل «بيناتوبو» الذي أنجب 22 فائزاً منهم 5 فائزين، أو مراكز متقدمة في سباقات ستيكس، وأخ غير شقيق من عائلة الجواد «المقام»، وأمه الفرس «تالمادا» الفائزة بسباق ستيكس، لديها أيضاً مهرٌ من نسل «دباوي».

 

الإمارات
الخيول
سباقات الخيول
إنجلترا
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
علوم الدار
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©