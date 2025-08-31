«صدّاد» يتوهج في «مضمار سانداون»



عصام السيد (أبوظبي)



أنجز الجواد «صدّاد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، المهمة الملقاة على عاتقه، وترك انطباعاً قوياً، حين حصد لقب سباق ريد بيج نيكولاس بلو آت بيد مجيم، للإعلان بشكل أكبر عن إمكاناته في سباقات التكافؤ بمضمار سانداون الإنجليزي.

ودخل «صدّاد» الفائز بكأس لندن الذهبية إلى السباق، حيث حرص المدرب روجر فاريان على قضاء وقته معه، وكان ابن «بيناتوبو»، واستغلّ فرصته للركض في ظروف مثالية، مؤكداً بذلك الترشيحات التي وثقت فيه بنسبة 3 إلى 1.

وجاء فوز «صدّاد» بفارق 1.75 طول عن «ألفا كروكرس» لهارت أوف ساوث ريسنج، بقيادة ديفيد ايجان، فيما جاء في المركز الثالث «دينجر مان» لجودلفين، بقيادة كيرين أونيل، وسجل البطل زمناً قدره 2:11:92 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2000 متر على أرضية لينة.

وقال المدرب فاريان: «صدّاد حصانٌ نُحبّه، ولطالما أحببناه، وكان علينا أن نتحلى بقدرٍ كبيرٍ من الصبر معه، لأن الأرضية اللينة تناسبه، ولم يشارك في السباقات بسبب الظروف المناخية، حيث تم إبعاده عن الملاعب بسبب الصيف الجاف، منذ فوزه في نيوبري في مايو».

وأضاف: «أود أن أشكر مالكه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي لم يُمارس أي ضغط علينا لإشراكه خلال الصيف، وأعتقد أن هذا السباق يجهزه لخريف قوي، لقد فاز بالسباق، ويحصل على زيادة أخرى في الأوزان، ويستحق فرصة المشاركة في سباقات قوائم في السباقات القادمة، وننظر على الأرجح في سباق مثل كأس دونسايد، أو سباق فورتشن ستيكس في جودوود».

وكان الفارس راي داوسون، الذي حقق ثنائية في حفل سانداون، قاد الخيل «صدّاد» البالغ من العمر ثلاث سنوات في السباق، وعاد إلى الأضواء محققاً أول فوزين له منذ عودته من كسر في معصمه.

قال داوسون: «أتابع روجر في معظم أيامه، والجميع يرغب في فوزه، وروجر يوزع الخيول بشكل عادل للغاية، الفوز بجائزته في يوم حافل يعني الكثير».

الجدير بالذكر أن «صدّاد» من الجيل الأول للفحل «بيناتوبو» الذي أنجب 22 فائزاً منهم 5 فائزين، أو مراكز متقدمة في سباقات ستيكس، وأخ غير شقيق من عائلة الجواد «المقام»، وأمه الفرس «تالمادا» الفائزة بسباق ستيكس، لديها أيضاً مهرٌ من نسل «دباوي».