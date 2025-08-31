إيفتيش يتعهد بتأهل العين إلى ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتز الشامي (أبوظبي)



اكتفى العين بالتعادل مع كلباء 1-1، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة إلى جولة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وتقدم «النمور» بهدف مباغت في الدقيقة 45 عن طريق نيمانجا جوفيك، وهو الهدف الذي أدخل الفريق سجلات البطولة، بعدما نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته الست التي خاضها أمام «الزعيم»، وذلك قبل أن يدرك لابا كودجو التعادل من تسديدة صاروخية، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وهو الهدف رقم 200 للعين في مسيرته بالبطولة التي شهدت الهدف الشخصي التاسع للاعب، والرابع له هذا الموسم خلال مباراتين بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وواحدة في كأس «أبوظبي الإسلامي».

ورغم السيطرة شبه الكاملة على مجريات اللعب، خصوصاً في الثلث الأخير من ملعب المنافس لمصلحة العين، إلا أن «الزعيم» أضاع فرصاً عدة للتسجيل، واستحوذ «البنفسج» بنسبة 67% على اللعب، مقابل 33% لكلباء، ما يعكس الفوارق الكبيرة في السيطرة لأصحاب الأرض، كما سدد العين 20 تسديدة، منها 10 مرات على المرمى.

من جانبه، أشاد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة رغم التعادل، وشدد على قدرة الفريق على حسم بطاقة التأهل في لقاء العودة، وقال: «قدمنا مباراة جيدة، وأهنئ اللاعبين على الأداء والروح القتالية، وصنعنا 7 فرصة محققة للتسجيل ولكن سجلنا هدفاً واحداً، وعندما نصنع العديد من الفرص، فإن ذلك يعني أن الفريق قدم مباراة متميزة هجومياً، ولكن يبقى غياب التوفيق هو العنصر الذي أثّر على النتيجة، وهذا هو حال كرة القدم، ربما في بعض المباريات تلعب وتؤدي، ولكن لا تكون موفقاً أمام المرمى، وهذا ما حدث أمام كلباء الذي لم يقم سوى بهجمة واحدة سجل منها الهدف الأول».

وأضاف: «نملك لاعبين يحتاجون إلى الوقت للوصول لأفضل مستوى وأداء، ولكن لا نزال في البداية من الموسم، وأنا واثق من أنهم قادرون على التطور وتقديم مستويات أعلى في المباريات المقبلة».

وعن لقاء العودة، قال: «كلباء فريق جيد، ولديه مدرب جيد بالتأكيد ونحترمه، وليس من السهل مواجهة فريق يدافع بـ 10 لاعبين تحت الكرة، وبالتالي علينا أن نكون حذرين، وأن نقدم الأفضل في لقاء العودة، وكلنا ثقة في قدرتنا على التأهل إلى ربع النهائي، لأن هدفنا هو المنافسة على جميع الألقاب، لكن مباراة الذهاب الآن أصبحت من التاريخ، وعلينا التفكير في المباراة المقبلة، لأننا نريد التأهل إلى ربع النهائي».

وفيما يتعلق بإصابة سفيان رحيمي، قال: «الفريق الطبي يتابع حالة سفيان، وأجرى أشعة جديدة للاطمئنان على مدى شفائه من الإصابة، ونعرف خلال اليومين القادمين متى يمكن أن يعود للمشاركة، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، ونحتاج إلى تعافيه تماماً ودخوله في التشكيلة، والأمر يتوقف على الجهاز الطبي، ومتى يمكنه إعادة سفيان للمشاركة في التدريبات الجماعية».