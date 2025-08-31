الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سرقة كأس كليفلاند من غرفة كيرستيا

سرقة كأس كليفلاند من غرفة كيرستيا
31 أغسطس 2025 12:11

 
نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى مجدداً
«الغرفة 314» تكشف عن أسرار الكأس المسروقة


طالبت الرومانية سورانا كيرستيا بإعادة كأسها الذي أحرزته الأسبوع الماضي في دورة كليفلاند للتنس (250 نقطة)، بعدما اكتشفت اختفاءه من غرفتها الفندقية، خلال مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.
كانت كيرستيا (35 عاماً) قد توجّت بلقب الدورة التحضيرية لفلاشينج ميدوز قبل أن تبلغ الدور الثاني من البطولة الأميركية في نيويورك، حيث خسرت أمام التشيكية كارولينا موخوفا.
كما شاركت كيرستيا في منافسات الزوجي إلى جانب الروسية آنا كالينسكايا، لكنها ودّعت من الدور الأول.
وزاد من خيبة أملها في بطولة الجراند سلام، اختفاء كأس كليفلاند، وهو لقبها الثالث في مسيرتها في فئة الفردي، من غرفتها الفندقية في نيويورك.
وكتبت المصنفة 71 عالمياً عبر حسابها في إنستجرام: «من سرق كأس كليفلاند من الغرفة 314 في فندق فيفتي سونستا أرجو أن تعيده، ليس له أي قيمة مادية، بل قيمة معنوية فقط، سأكون ممتنة للغاية، شكراً».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
علوم الدار
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©