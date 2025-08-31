سرقة كأس كليفلاند من غرفة كيرستيا



نيويورك (أ ف ب)



طالبت الرومانية سورانا كيرستيا بإعادة كأسها الذي أحرزته الأسبوع الماضي في دورة كليفلاند للتنس (250 نقطة)، بعدما اكتشفت اختفاءه من غرفتها الفندقية، خلال مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

كانت كيرستيا (35 عاماً) قد توجّت بلقب الدورة التحضيرية لفلاشينج ميدوز قبل أن تبلغ الدور الثاني من البطولة الأميركية في نيويورك، حيث خسرت أمام التشيكية كارولينا موخوفا.

كما شاركت كيرستيا في منافسات الزوجي إلى جانب الروسية آنا كالينسكايا، لكنها ودّعت من الدور الأول.

وزاد من خيبة أملها في بطولة الجراند سلام، اختفاء كأس كليفلاند، وهو لقبها الثالث في مسيرتها في فئة الفردي، من غرفتها الفندقية في نيويورك.

وكتبت المصنفة 71 عالمياً عبر حسابها في إنستجرام: «من سرق كأس كليفلاند من الغرفة 314 في فندق فيفتي سونستا أرجو أن تعيده، ليس له أي قيمة مادية، بل قيمة معنوية فقط، سأكون ممتنة للغاية، شكراً».