خالد توحيد: خبرة الدوري تمنح ثقة إضافية لحراس «الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يعيش المنتخب الأولمبي لكرة القدم أجواءً من التنافس القوي على مركز حراسة المرمى، مع اقتراب انطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في يناير 2026 بالسعودية.

ويبرز في المشهد الرباعي خالد توحيد حارس الشارقة، سعيد المقدمي حارس الفجيرة، بجانب ثنائي شباب الأهلي علي الصفار وحمد المقبالي، الذي يتوقع التحاقه بقائمة المنتخب الأولمبي، عقب إنهاء التزاماته مع المنتخب الأول.

ويبدأ «الأبيض الأولمبي» مشواره في التصفيات بمواجهة جوام الأربعاء المقبل، على استاد آل نهيان، قبل أن يلتقي هونج كونج 6 سبتمبر، ويختتم الدور الأول بلقاء صعب أمام إيران في التاسع من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، لتنضم المنتخبات المتأهلة إلى السعودية «المستضيفة» واليابان «حاملة اللقب».

وتعزز مشاركة حراس المنتخب الأولمبي مع أنديتهم في انطلاقة الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين» ثقة الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارسيلو برولي، وخاض خالد توحيد مباراتي فريقه الشارقة أمام دبا 1-3، والجزيرة 0-1، بينما شارك حمد المقبالي أساسياً مع شباب الأهلي في مباراتي الظفرة 2-0)، والوحدة 0-0.

ويُشرف على تدريب الحراس في المنتخب المدرب الوطني يوسف المنصوري، ضمن الطاقم الفني المكون من سليمان البلوشي، مساعد المدرب، ومارسيلو ماسيدا، مساعداً ثانياً، وجيلرمو جونزاليس، مدرب اللياقة البدنية.

وأكد خالد توحيد أن المنتخب أمضى نحو عام كامل في برنامج تحضيري متواصل استعداداً للتصفيات، وقال: «نتطلع إلى تحقيق طموحات التأهل، وإقامة التصفيات في الإمارات تمثل لنا دافعاً وحافزاً لتقديم الأفضل، مستفيدين من دعم جماهيرنا».

وأضاف: «لا توجد مباريات سهلة، ووجود منتخبات مثل إيران وهونج كونج وجوام يتطلب منا الاستعداد الجيد والتخطيط لكل مواجهة، بهدف الظهور بالصورة التي تليق بمنتخبنا».

وأشار حامي عرين الشارقة إلى أن التنافس بين حراس المرمى وبقية اللاعبين إيجابي ويصب في مصلحة المنتخب، مؤكداً أن «خبرة اللعب في الدوري» تسهم في رفع جاهزية الحراس ومنحهم الثقة داخل «المستطيل الأخضر».

وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» النهائية 24 لاعباً، هم: خالد توحيد، حمد المقبالي، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، زايد خميس، فهد جاسم، أحمد مال الله، ريتشارد أكونو، هزاع شهاب، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.