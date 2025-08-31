اختبار جديد لجوارديولا بعد «كبوة» توتنهام



معتز الشامي (أبوظبي)



تترقب جماهير الدوري الإنجليزي مواجهة مرتقبة الأحد على ملعب «أميكس»، حيث يستضيف برايتون نظيره مانشستر سيتي في مباراة تحمل الكثير من الأسئلة، بعد سقوط الفريقين في الجولة الماضية، خسر «السيتي» على أرضه أمام توتنهام، بينما تعثر برايتون خارج ملعبه أمام إيفرتون، ما يجعل المواجهة بمثابة فرصة لكلاهما لاستعادة التوازن قبل فترة التوقف الدولي.

ووفقا لتوقعات الكمبيوتر العملاق لشبكة أوبتا العالمية، فإن مانشستر سيتي يدخل المباراة مرشحا للفوز بنسبة 50.3%، مقابل 25.9% لبرايتون، بينما احتمالية التعادل تبلغ 23.8%، وتؤكد الأرقام أفضلية «السيتي»، لكن نتائج المواجهات الأخيرة تحمل ما يكفي من الحذر.

والواضح أن أزمة برايتون تتلخص في كلمتين «سيطرة بلا فعالية»، حيث كرر الفريق «قصته المعتادة» وهي الاستحواذ والسيطرة، لكن دون ترجمة إلى أهداف.

حيث أنتج الفريق 3.91 هدف متوقع في أول جولتين، ليكون رابع أعلى معدل في الدوري، لكنه سجل هدفاً فقط (من ركلة جزاء لمات أورايلي)، ليصبح الفارق السلبي بين الأهداف المتوقعة والمسجلة (-2.91) وهو الأسوأ بين فرق «البريميرليج».

وإحصائياً، يعتبر برايتون ثاني أكثر فرق الدوري تمريراً في نصف ملعبه (503 تمريرات)، لكنه يتراجع إلى المركز 15 في التمرير بنصف ملعب الخصم (282)، ما يعكس عجزه عن صناعة الخطورة في المناطق المتقدمة.

كما أهدر ثلاث فرص محققة في خسارته أمام إيفرتون، بينها فرصتان لداني ويلبك، ليؤكد مجدداً أن مشكلة برايتون تكمن في الفعالية الهجومية.

ورغم مشاكل الهجوم، يملك برايتون سلاحاً دفاعياً مهماً يتمثل في الهولندي ماتس وييفر، اللاعب الذي شغل مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، نفّذ 12 تدخلاً ناجحاً، ليكون الأكثر في «البريميرليج» حتى الآن، بمعدل 5.3 تدخل لكل 90 دقيقة، وقدرته على كسر إيقاع المنافس قد تكون حاسمة في مواجهة السيتي.

أما السيتي لا تزال «الصورة غير مستقرة» في الموسم الجديد، حيث ظهر «القمر السماوي» بوجهين مختلفين في أول أسبوعين، حيث سحق ولفرهامبتون 3-0 في الجولة الأولى، ثم سقط أمام توتنهام بأداء مرتبك دفاعياً وباهت هجومياً، وافتقد الفريق للإبداع في الثلث الأخير، وظهر عاجزاً عن الزخم عندما كان بحاجة للعودة في النتيجة.

ويتمثل النقص الواضح في غياب المساهمة التهديفية من الأجنحة، ما يجعل العبء الهجومي الأكبر على إيرلينج هالاند، الذي يستعد لخوض مباراته الـ100 في «البريميرليج»، حيث سجل حتى الآن أكثر من أي لاعب آخر خلال أول 100 مباراة في تاريخ المسابقة.

وتترقب الجماهير أيضاً عودة فيل فودين للتشكيلة الأساسية بعد مشاركته بديلاً أمام توتنهام، ويعاني اللاعب الذي حصد جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في 2023-2024، من تراجع ملحوظ في مستواه، ومع ذلك، فإن سجله أمام برايتون يثير التفاؤل، حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات خارجية ضد برايتون، و8 أهداف إجمالاً في شباكه، ما يجعله الهداف الأفضل تاريخياً ضد الفريق الساحلي.

أما عن المواجهات المباشرة، يميل التاريخ بوضوح إلى السيتي، وبين 2017 و2024 لم يتجنب برايتون الخسارة سوى مرتين في 14 مواجهة (فوز وحيد وتعادل)، ومع ذلك، في الموسم الماضي قلب برايتون الطاولة بفوز 2-1 في أميكس، ثم تعادل مثير 2-2 في الاتحاد، ليكسر هيمنة جوارديولا.

وإحصائياً، السيتي فاز في 19 من أصل 30 مباراة دوري ضد برايتون (63.3%)، وهي نسبة تفوق معظم منافسيه، بينما يعاني جوارديولا من عقدة تكتيكية أمام المدرب الشاب فابيان هورزلر، الذي لم يخسر ضده في مباراتين (فوز وتعادل).

ويمتلك مانشستر سيتي الأرقام و التاريخ، وهدافاً لا يرحم مثل هالاند، لكن برايتون أثبت الموسم الماضي أنه قادر على إرباك مخططات جوارديولا، وهي معطيات تجمع مباراة الأحد صعبة، حيث لن تكون مجرد مواجهة عابرة، بل اختبار حقيقي لقدرة السيتي على التعافي من كبوة توتنهام، واختبار آخر لبرايتون بين طموح السيطرة وعقدة استغلال الفرص.