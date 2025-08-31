كومباني يطالب بايرن ميونيخ بالهدوء بعد «الفوز العسير»!

ميونيخ (أ ب)



دعا البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، لاعبيه إلى التحلي بالهدوء بعد فوز آخر عسير على مضيفه أوجسبورج 3-2، في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وكان النادي البافاري متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، لكنه سمح لخصمه بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، وكان على مقربة من خطف التعادل.

وجاء الفوز على أوجسبورج بعد أيام قليلة من فوز آخر صعب على فيهن فيسبادن المنافس بالدرجة الثالثة 3- 2 في كأس ألمانيا الأربعاء الماضي، حيث احتاج بايرن إلى هدف متأخر من القناص الإنجليزي هاري كين لخطف الفوز.

وقال كومباني عن النهاية المتعثرة لبايرن: «أريد أن أضع الأمر في سياقه، دخلنا هذا الموسم دون أي استعداد، لا شيء، بالكاد حصلنا على راحة، ولعبنا سبع مباريات وفزنا بسبع منها، من بينها ثلاث مباريات خارج أرضنا، وسجلنا العديد من الأهداف وصنعنا العديد من الفرص، أعرف أن الوضع ليس مثالياً، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى مبتغانا».