الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني يطالب بايرن ميونيخ بالهدوء بعد «الفوز العسير»!

كومباني يطالب بايرن ميونيخ بالهدوء بعد «الفوز العسير»!
31 أغسطس 2025 12:50

ميونيخ (أ ب)

أخبار ذات صلة
جيراسي يهدي دورتموند «الانتصار الأول»
جاكسون بين تشيلسي وبايرن ميونيخ.. الطائرة لا تطير إلى الوراء!


دعا البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، لاعبيه إلى التحلي بالهدوء بعد فوز آخر عسير على مضيفه أوجسبورج 3-2، في الجولة الثانية من الدوري الألماني.
وكان النادي البافاري متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، لكنه سمح لخصمه بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، وكان على مقربة من خطف التعادل.
وجاء الفوز على أوجسبورج بعد أيام قليلة من فوز آخر صعب على فيهن فيسبادن المنافس بالدرجة الثالثة 3- 2 في كأس ألمانيا الأربعاء الماضي، حيث احتاج بايرن إلى هدف متأخر من القناص الإنجليزي هاري كين لخطف الفوز.
وقال كومباني عن النهاية المتعثرة لبايرن: «أريد أن أضع الأمر في سياقه، دخلنا هذا الموسم دون أي استعداد، لا شيء، بالكاد حصلنا على راحة، ولعبنا سبع مباريات وفزنا بسبع منها، من بينها ثلاث مباريات خارج أرضنا، وسجلنا العديد من الأهداف وصنعنا العديد من الفرص، أعرف أن الوضع ليس مثالياً، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى مبتغانا».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
أوجسبورج
كومباني
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
علوم الدار
«صندوق خليفة» يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©