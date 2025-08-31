أوستابينكو تعتذر بعد «الاتهام»!



نيويورك (د ب أ)



قدمت اللاتفية يلينا أوستابينكو اعتذارها عن تعليقاتها اللاذعة ضد الأميركية تايلور تاونسند، على هامش بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وردت أوستابينكو بغضب شديد بعد خسارتها أمام تاونسند في الدور الثاني من بطولة فلاشينج ميدوز، حيث وجهت إصبعها مراراً وتكراراً إلى وجه اللاعبة الأميركية، مع اتهامها بأنها غير متعلمة وتنحدر من طبقة اجتماعية متدنية.

وشعرت اللاعبة اللاتفية بغضب شديد بسبب عدم اعتذار تاونسند عن ضرب الشبكة، لكن أسلوبها في التعبير قوبل بانتقادات لاذعة من جانب لاعبات أخريات، إذ وصفت اليابانية نعومي أوساكا حديثها المتعلق بالتعليم بأنه «من أسوأ ما يمكن قوله للاعبة تنس صاحبة بشرة سمراء في رياضة يهيمن عليها البيض».

ورفضت أوستابينكو التحدث إلى وسائل الإعلام، لكنها نفت أن تكون تعليقاتها تحمل أي نمط للعنصرية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت أوستابينكو عبر حسابها على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور: «أود الاعتذار عن بعض ما قلته خلال مباراة فئة الفردي في الدور الثاني».

وأضافت: «اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأم، لذا عندما تطرقت إلى التعليم، كنت أتحدث فقط عما أؤمن به من آداب التنس، لكنني أتفهم كيف أن الكلمات التي استخدمتها قد أساءت للكثيرين خارج ملعب التنس».

وأشارت: «أقدّر الدعم الذي تلقيته، بينما أواصل التعلم والنمو شخصاً ولاعبة تنس، وداعاً نيويورك، وأتطلع للعودة العام المقبل».