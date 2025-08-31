الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
تشابي يتغزل في فينيسيوس ومبابي

تشابي يتغزل في فينيسيوس ومبابي
31 أغسطس 2025 13:18

 
مدريد (د ب أ)

عبّر تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على ريال مايوركا 2-1، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وقال تشابي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «كانت مباراة مقسمة لعدة مراحل، لم ندخل المباراة بشكل جيد، لكن ردنا كان جيداً، لم نحكم الضغط في منطقة منافسنا، وهو أمر كنا نؤديه بشكل جيد حتى الآن، وعلينا أن نسعى لتصحيحه».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن تشابي قوله: «هاجمنا بشكل أفضل، مقارنة بمباراة أوساسونا، وصنعنا فرصاً أكثر، خاصة منذ الدقيقة 20، علينا مواصلة العمل، لكن ثقة الفريق واللاعبين تتزايد، وهذا مهم بالنسبة لي».
وأشار: «نحن أفضل بكثير مما كنا عليه في البداية، النتائج مهمة لتأكيد مسار عملنا والطريق الصحيح، دوري أبطال أوروبا يأتي بعد فترة راحة، وعلينا مواصلة ضبط الأمور، حصد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني أمر جيد، ونحن سعداء بذلك».
وأثنى تشابي على نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد فترة من التكهنات بشأن قرب اللاعب من الرحيل عن سانتياجو برنابيو، وقال: «قدم فيني جونيور مساهمة جيدة، وقدم أداء أفضل مما قدمه ضد أوساسونا على أرضنا، كان الهدف مهماً، أنا سعيد بأدائه، كذلك قدم رودريجو بعض الدقائق الجيدة، التبديلات الثلاثة منحتنا الثقة لأننا كنا نفقد السيطرة على المباراة، نحن بحاجة إلى ذلك، بحاجة لاستعداد اللاعبين للمساهمة».
وعن فشل القناص الفرنسي كيليان مبابي في التسجيل، علق تشابي: «عدم تسجيله لا يقلقني إطلاقاً لأنه سيواصل التسجيل، كان قريباً جداً من التسجيل، وكان أداؤه ممتازاً، متأكد من أنه سينجح في المباريات القادمة، ودائماً ما يشكل (مبابي) تهديداً للمنافسين ولديه العديد من فرص التسجيل، يمكنه تحسين مسألة التسلل بفضل براعته في التخلص من مراقبيه وفي التسديد، لست قلقاً جداً من عدم تسجيله، لقد سجل ضد أوساسونا، وفي أوفييدو سجل هدفين».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ريال مايوركا
تشابي ألونسو
كليان مبابي
فينيسيوس جونيور
