الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي مينو يتقدم في «فلاشينج ميدوز» بعيداً عن الأضواء

دي مينو يتقدم في «فلاشينج ميدوز» بعيداً عن الأضواء
31 أغسطس 2025 13:20

نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى مجدداً
«الغرفة 314» تكشف عن أسرار الكأس المسروقة


تقدم الأسترالي أليكس دي مينو إلى الأسبوع الثاني من بطولة أميركا المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي من دون ضجة كبيرة، وقال إنه يعتزم مواصلة الفوز حتى يضطر المنظمون لمنحه تقديراً أكبر.
ورغم كونه المصنف الثامن وأحد المتأهلين إلى دور الثمانية في نسخة 2024 في فلاشينج ميدوز، تحدد الملعب رقم 17، وهو أصغر الملاعب الأربعة في المنطقة، لإقامة مباراة دي مينو في الدور الثالث أمام الألماني دانييل ألتماير.
وقال دي مينو بعد التقدم 6-7 و6-3 و6-4 و2-صفر على ألتماير الذي انسحب من المباراة: «إنه أمر محير بعض الشيء بالنسبة لي، لن أكذب».
وأضاف: «ليس لدي سبب يدفعني لكراهية الملعب رقم 17، لقد لعبت بعض المباريات الجيدة عليه، لكني شعرت نوعاً ما أنه ربما كان بإمكاني اللعب على ملعب أكبر».
وتابع: «لكن، مهلاً، الطريقة التي أنظر بها إلى هذه الأمور عندما لا تسير بالطريقة التي أريدها هي أنه يجب أن أفوز بمزيد من المباريات، أليس كذلك؟».
وأردف: «إذا فزت بمباريات كافية، فأنا متأكد من أني سألعب على ملاعب أكبر».
ويواجه دي مينو في الدور الرابع السويسري الصاعد من التصفيات لياندرو ريدي، ثم يلتقي الفائز من مباراتهما مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أو الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية.
وقال اللاعب (26 عاماً)، الذي بلغ دور الثمانية في جميع البطولات الأربع الكبرى على مدار العامين الماضيين، لكنه لم يتقدم أبعد من ذلك، إنه معتاد على ممارسة عمله بعيداً عن الأضواء.
وأضاف مبتسماً: «أشعر أني كنت بعيداً عن الأضواء طوال مسيرتي المهنية، لذا لا شيء جديداً في ذلك».
وأردف: «الطريقة التي أتعامل بها مع أموري هي أن أدع التنس يتحدث نيابة عني، أليس كذلك؟ وأنا أفتخر بذلك كثيراً، آمل أن أتمكن من البقاء هنا في نيويورك لفترة أطول بكثير جداً».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©