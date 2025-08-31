دي مينو يتقدم في «فلاشينج ميدوز» بعيداً عن الأضواء

نيويورك (رويترز)



تقدم الأسترالي أليكس دي مينو إلى الأسبوع الثاني من بطولة أميركا المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي من دون ضجة كبيرة، وقال إنه يعتزم مواصلة الفوز حتى يضطر المنظمون لمنحه تقديراً أكبر.

ورغم كونه المصنف الثامن وأحد المتأهلين إلى دور الثمانية في نسخة 2024 في فلاشينج ميدوز، تحدد الملعب رقم 17، وهو أصغر الملاعب الأربعة في المنطقة، لإقامة مباراة دي مينو في الدور الثالث أمام الألماني دانييل ألتماير.

وقال دي مينو بعد التقدم 6-7 و6-3 و6-4 و2-صفر على ألتماير الذي انسحب من المباراة: «إنه أمر محير بعض الشيء بالنسبة لي، لن أكذب».

وأضاف: «ليس لدي سبب يدفعني لكراهية الملعب رقم 17، لقد لعبت بعض المباريات الجيدة عليه، لكني شعرت نوعاً ما أنه ربما كان بإمكاني اللعب على ملعب أكبر».

وتابع: «لكن، مهلاً، الطريقة التي أنظر بها إلى هذه الأمور عندما لا تسير بالطريقة التي أريدها هي أنه يجب أن أفوز بمزيد من المباريات، أليس كذلك؟».

وأردف: «إذا فزت بمباريات كافية، فأنا متأكد من أني سألعب على ملاعب أكبر».

ويواجه دي مينو في الدور الرابع السويسري الصاعد من التصفيات لياندرو ريدي، ثم يلتقي الفائز من مباراتهما مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أو الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية.

وقال اللاعب (26 عاماً)، الذي بلغ دور الثمانية في جميع البطولات الأربع الكبرى على مدار العامين الماضيين، لكنه لم يتقدم أبعد من ذلك، إنه معتاد على ممارسة عمله بعيداً عن الأضواء.

وأضاف مبتسماً: «أشعر أني كنت بعيداً عن الأضواء طوال مسيرتي المهنية، لذا لا شيء جديداً في ذلك».

وأردف: «الطريقة التي أتعامل بها مع أموري هي أن أدع التنس يتحدث نيابة عني، أليس كذلك؟ وأنا أفتخر بذلك كثيراً، آمل أن أتمكن من البقاء هنا في نيويورك لفترة أطول بكثير جداً».