انتخابات اتحاد اليد 12 أكتوبر

دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور نبيل عاشور، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028، يوم 12 أكتوبر المقبل، وخاطب الاتحاد الأندية الأعضاء، وعددهم 16 نادياً بالمراحل الانتخابية، حيث يتم فتح باب الترشح يوم الاثنين، من خلال تسليم استمارات الترشح بمقر الاتحاد، وتستمر إلى 9 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين في اليوم التالي، ويتم بعدها فتح باب الطعون11 سبتمبر إلى 17 من الشهر نفسه، بعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين 23 سبتمبر، وهي المرحلة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات.

وأكد ناصر الحمادي، أمين عام الاتحاد، أن اجتماع الجمعية غير العادية العمومية الأخير، شكّل لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر، فيما يترأس لجنة الطعون المستشار محمد عبدالله الرضا، والأمور الخاصة بالانتخابات تتم من خلال اللجنة التي تشرف على التفاصيل كافة، والاتحاد يقوم بمخاطبة الأندية الأعضاء، بناءً على قرار لجنة الانتخابات.

وأضاف أن العضو الذي يحضر الانتخابات عن ناديه يكون من خلال رسالة رسمية وتفويض من النادي بالتصويت في الانتخابات، وآخر موعد لتسليم هذه الخطابات 9 سبتمبر، وفيما يخص الترشح ستكون هناك استمارة لكل نادٍ، بشرط أن من يستلمها يكون لديه تفويض من النادي، بالتوقيع على الاستلام، على أن يتم رد الاستمارة للاتحاد، في حال عدم الترشح، وهذه الإجراءات طبقاً للوائح الانتخابية المعمول بها، وأن الأندية الأعضاء لديها من الخبرات الكثير، فيما يخص العملية الانتخابية، وطرق الترشح والتصويت، ونأمل أن تمر الانتخابات في جو أسري، لأن كل المنتمين إلى كرة اليد أسرة واحدة.