مدافع بايرن ميونيخ يعتذر عن إصابة فيلهاور بارتجاج في المخ

31 أغسطس 2025 13:43

 
ميونيخ (د ب أ)

قدّم الفرنسي ساشا بوي، مدافع بايرن ميونيخ، اعتذاره بعد اصطدامه العنيف برأس روبن فيلهاور لاعب أوجسبورج، خلال فوز النادي البافاري 3-2 في الدوري الألماني. وكتب بوي عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور: «أعتذر مجدداً عما حدث، وأتمنى له الشفاء العاجل».
واصطدم بوي وفيلهاور بشكل عنيف في الوقت بدل الضائع أثناء الالتحام على الكرة في الهواء، واضطر لاعب أوجسبورج لتلقي العلاج في الملعب لعدة دقائق، ثم نقل إلى خارج الملعب على محفة، فيما تلقى بوي بطاقة صفراء.
وقال ساندرو فاجنر، مدرب أوجسبورج، إنه وفقاً للتقييم الأولي، أصيب فيلهاور بارتجاج في المخ، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.
وانتقد فاجنر بوي بشدة على هذه الواقعة، موضحاً: «الشيء الوحيد الذي كنت أتمناه هو ألا يرحل بهدوء، وأن يعتذر فوراً، بدلاً من الانتظار حتى يرى أن اللاعب الشاب لا يستطيع الحركة».
على الجانب الآخر، دافع البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن عن بوي، قائلاً: «ربما لم يستطع فهم الوضع في البداية».
وأعرب كومباني عن أمله في الشفاء العاجل لفيلهاور.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
أوجسبورج
كومباني
