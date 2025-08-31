الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعبو الجوجيتسو: طموحاتنا بلا حدود في البطولات القارية والعالمية

لاعبو الجوجيتسو: طموحاتنا بلا حدود في البطولات القارية والعالمية
31 أغسطس 2025 16:29


دبي (وام)
شكّلت منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي انطلقت أمس، منصة مثالية، استعرض فيها اللاعبون المشاركون تطلعاتهم نحو اعتلاء منصات التتويج، مؤكدين أن شغفهم باللعبة وطموحاتهم المستقبلية تحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق أبرز الإنجازات على المستويات القارية والعالمية.
ويؤكد اللاعب جابر علي الأنصاري، من نادي شباب الأهلي، أن بدايته مع الجوجيتسو جاءت بدافع اللعب مع أشقائه في المنزل، لتتحول مع تشجيع أسرته إلى جزء أساسي من حياته، مؤكداً أن هدفه هو الوصول إلى البطولات ورفع اسم الدولة عالياً.
ومن نادي الوحدة، عبّر اللاعب عمر السويدي (وزن 56 كجم) عن اعتزازه بالمشاركة في البطولة وسط مستويات قوية من مختلف الأندية، مشيراً إلى أن حماسه للتحديات قاده لاختيار الجوجيتسو، وأن طموحه الأكبر هو نيل الحزام الأسود والتتويج ببطولة العالم.
وفي السياق ذاته، وصف زميله سالم لحمود مشاركته الرابعة في البطولة بأنها فرصة مميزة لاكتساب خبرات جديدة من خلال الاحتكاك بمنافسين من مستويات عالية، مؤكداً أن حلمه هو أن يصبح بطلاً عالمياً أكثر من مرة، وأن يجوب العالم من خلال مشاركاته في اللعبة.
أما اللاعب آدم يديكوف من نادي العين (وزن 94 كجم)، فأكد أن هدفه الحالي هو إحراز اللقب في فئته ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز، مشدداً على رغبته في مواصلة مشواره الرياضي حتى بلوغ المستويات العالمية.
من جانبه، أعرب حمدان مبارك الظاهري، من نادي بني ياس (وزن 66 كجم)، عن اعتزازه بالمشاركة الثالثة له هذا العام، مثمناً الدعم الكبير الذي يحظى به من إدارة النادي وأجهزته الفنية، مؤكداً أن الهدف المشترك له ولزملائه هو التتويج بالمركز الأول.

أخبار ذات صلة
بني ياس يحصد لقب الكبار في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو
انطلاقة قوية لمنافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
بطولات الجو جيتسو
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©