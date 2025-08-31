بداية ليفركوزن الباهتة تضع تين هاج تحت الضغط

بريمن (د ب أ)

بعد خوضه أول مباراتين في مسيرته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال الموسم الحالي، يبدو أن فريق باير ليفركوزن ومديره الفني الجديد إريك تين هاج يواجهان ضغوطاً بالفعل.

واستهل ليفركوزن مشواره في الموسم الحالي في المسابقة بالخسارة 1/ 2 أمام ضيفه هوفنهايم، لكن باتريك شيك وزميله في خط الهجوم مالك تيلمان منحا التقدم للفريق 2/ صفر في لقائه الثاني بالبطولة أمام مضيفه بريمن، الذي عانى من عدة غيابات بسبب الإصابة. لكن رومانو شميد، لاعب بريمن، أعاد الأمل لأصحاب الأرض عقب تسجيله هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل نهاية الشوط الأول.

وأعاد شيك فارق الهدفين في الشوط الثاني، بتسجيله الهدف الثالث لليفركوزن، فيما تضاعفت معاناة بريمن، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكلاس شتارك، غير أن إسحاق شميدت أعاد الفريق المضيف للقاء بتسجيله الهدف الثاني، بينما أحرز كريم كوليبالي هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وقال روبرت أندريتش، قائد الفريق: «لا يمكنك التغلب على أي خصم في العالم بهذه الطريقة. لدينا الكثير من اللاعبين الذين لا يهتمون إلا بأمور أخرى. لدينا الكثير ممن لا يهتمون إلا بأنفسهم. هكذا بدت المباراة. كل لاعب يلعب لنفسه. كل لاعب يركض في الملعب بمفرده».

وأضاف أندريتش بنبرة ناقدة: «أنا القائد، أنا لاعب خط وسط، ينبغي علي الحفاظ على تماسك الفريق. لهذا السبب يتعين علي أن أراجع نفسي أولاً وقبل كل شيء». وتولى تين هاج المسؤولية خلفاً للإسباني تشابي ألونسو، الذي رحل عن الفريق برفقة عدد من اللاعبين، من بينهم فلوريان فيرتز، وجوناثان تاه، وجرانيت تشاكا، وجيريمي فريمبونج، ولوكاس هراديكي.

وساهم هولاء الأفراد في تحقيق ليفركوزن ثنائية محلية تاريخية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا دون هزيمة موسم 2023/ 2024، أعقبها حصول الفريق على وصافة بوندسليجا في الموسم الماضي.

شدد تين هاج: «هذا أمر لا يمكن أن يحدث في كرة القدم الاحترافية. ما كان ينبغي أن يتلقى الفريق هذين الهدفين اللذين استقبلناهما ونحن نتمتع بالتفوق العددي. في الدقائق الأخيرة، توقفنا عن العمل كفريق».

وحقق ليفركوزن فوزه الوحيد حتى الآن في كأس ألمانيا ضد فريق سونينهوف جروساسباخ، الناشط بدوري الدرجة الرابعة. وسيكون لدى المدرب الهولندي بعض الوقت لإعادة النظر في استراتيجيته خلال فترة التوقف الدولي القادمة، حيث يعود ليفركوزن لمنافسات الدوري الألماني في 12 سبتمبر المقبل ضد آينتراخت فرانكفورت.