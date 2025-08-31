دي ليخت: لاعبو مانشستر يونايتد يتحملون مسؤولية «البداية الكارثية»



لندن (أ ف ب)



أكّد الهولندي ماتياس دي ليخت، أن نجوم مانشستر يونايتد «يقفون خلف» مدربهم المترنّح البرتغالي روبن أموريم، مشدداً على أن اللوم في البداية الكارثية للموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم يقع على عاتق اللاعبين أنفسهم.

واحتاج فريق أموريم إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة سجلها البرتغالي برونو فرنانديز ليحقق فوزاً صعباً على بيرنلي 3-2، بعدما فرّط مرّتين بتقدمه على ملعب أولد ترافورد.

وجاء أول انتصار ليونايتد في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم بعد أيام فقط من خسارة مذلة في الدور الثاني من كأس إنجلترا أمام فريق جريمسبي من الدرجة الرابعة.

اعترف أموريم بعد الخسارة في الكأس بأنه أحياناً يفكر في الاستقالة من تدريب يونايتد، وأنه كثيراً ما يكره لاعبيه.

ومع استمرار التكهنات حول مستقبل المدرب البرتغالي على الرغم من الفوز الصعب على بيرنلي، خرج دي ليخت ليؤكد دعمه له قائلاً: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان يهم هو الفوز، الجميع شاهد كيف لعبنا، نحن نعرف أنه كان بإمكاننا القيام بذلك بشكل أفضل لكن الفوز كان الأهم».

وعن سؤاله إذا كان يرغب في بقاء أموريم، أجاب «نعم بالطبع، كلاعب أنت مسؤول عن النتائج، الحديث دائماً يكون عن المدرب، لكن أعتقد أننا كلاعبين نظرنا في أعين بعضنا البعض بعد مباراة جريمسبي، وقلنا: «يا رفاق، الأداء هذا الأسبوع غير مقبول».

وتابع مدافع بايرن ميونيخ الألماني السابق «سيكون من السيئ جدا القول إن الخطأ خطأ المدرب، المسؤولية تقع علينا نحن بالدرجة الأولى، ونحن ندرك ذلك، لذلك نعم، نحن نقف خلفه وهو يقف خلفنا، وسنواصل على هذا النهج، أعتقد أن نتيجة (السبت) عززت هذا الشعور أكثر».

وظهر دي ليخت بكدمة سوداء تحت عينه جرّاء مباراة الأربعاء أمام جريمسبي التي انتهت بخسارة يونايتد بركلات الترجيح بعد عودته من تأخر بهدفين في الوقت الأصلي.

وأردف «لا أعتقد أن الحديث كان كثيراً بيننا بعد تلك المباراة لأن الأمر كان مؤلماً جداً، الجميع يعرف الشعور الذي كان سائدا. وأعتقد أن كل من تابع من الخارج يدرك ذلك أيضاً، لم يكن سهلاً».

وأكمل «كنا محبطين جداً وخصوصاً من أنفسنا، لذلك، الفوز كان العلاج الوحيد لتخفيف وقع هزيمة الأربعاء».

وعلى الرغم من الانتصار، بدا يونايتد بعيداً عن الانسجام أمام بيرنلي، مع دفاع مهمل وأخطاء من الحارس التركي ألتاي بايندير سمحت للضيوف بالعودة مرتين، لكن هدف فرنانديز أنقذ الفريق من انتقادات أشد قبل فترة التوقف الدولي.

ويخضع أموريم لاختبار كبير يحدد مصيره الوظيفي عند استئناف الدوري، حيث يواجه يونايتد غريمه وجاره مانشستر سيتي في 14 سبتمبر، قبل استضافة تشلسي المتألق بعد ذلك بستة أيام.