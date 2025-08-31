جاكسون بين تشيلسي وبايرن ميونيخ.. الطائرة لا تطير إلى الوراء!

لندن (أ ف ب)



رفض المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون مغادرة ألمانيا، على أمل إحياء انتقاله المُلغى من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ، بعدما أوقف النادي الإنجليزي الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكان جاكسون قد سافر إلى ميونيخ السبت لإتمام انتقاله لموسم واحد إلى بطل الدوري الألماني، قبل أن يُبلَّغ بأن الصفقة أُلغيت بسبب مشاكل الإصابات في تشيلسي.

وأعلن تشيلسي أن مهاجمه الجديد ليام ديلاب سيغيب حتى ثمانية أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على فولهام، فيما يغيب أيضا المهاجم كول بالمر بسبب إصابة في الفخذ.

ومع رحيل الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى ميلان الإيطالي هذا الأسبوع، كان المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا سيبقى مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فقط خياراً هجومياً وحيداً في حال السماح لجاكسون بالرحيل.

وأكد المدير الرياضي لبايرن ماكس إيربل بعد الفوز على أوجسبورج 3-2 أن الصفقة ألغيت، مضيفاً «أبلغنا تشيلسي أنه يريد استعادة اللاعب، بعد أن كنا قد اتفقنا، الوضع الآن أن اللاعب هنا في ميونيخ، لكننا سنعيده».

لكن جاكسون (24 عاماً) غضب من تغيير خطط تشيلسي المفاجئ، ويُعتقد أنه رفض مغادرة ألمانيا بينما يعمل ممثلوه على حل الخلاف.

وشدّد وكيل أعماله ديو مانسي كامارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن اللاعب لن يعود إلى تشيلسي قائلاً «لن نعود، الطائرة لا تطير إلى الوراء: ميونيخ».

وذكرت تقارير أن تشيلسي يدرس التعاقد مع لاعب سبورتينج، الدنماركي كونراد هاردر قبل إغلاق سوق الانتقالات مساء الاثنين، وهو ما قد يفتح الطريق أمام انتقال جاكسون إلى بايرن في النهاية.

ويفضّل «البلوز» بيع جاكسون بشكل نهائي بدلاً من إحياء اتفاق الإعارة بحسب تقارير.

وكان قد تم التوصل لاتفاق في وقت سابق على انتقال المهاجم السنغالي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو) رسوم إعارة أولية، مع خيار لبايرن لجعل الصفقة دائمة مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي من فياريال الإسباني قبل عامين، عاش جاكسون فترة متقلبة مع الفريق، حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب لمسته الأخيرة غير المستقرة، ما أثّر على مسيرته في غرب لندن.

أحرز جاكسون 30 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة مع بطل إنجلترا ست مرات في 81 مباراة دافع خلالها عن ألوانه في كافة المسابقات، علما أنه جدد عقده في سبتمبر 2024 حتى العام 2033.