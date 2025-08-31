طبول المنافسة تدقّ مبكراً في الدوري السعودي

الرياض (أ ف ب)



دقّت طبول المنافسة الحامية مبكراً أبواب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حملت نتائج المرحلة الأولى مؤشرات واضحة لسباق مثير منتظر بين الاتحاد حامل اللقب وجاره الأهلي، ونظيريه في الرياض الهلال والنصر، فضلاً عن القادسية الطامح لمضاعفة طموحاته، بعد اكتفائه بالمركز الرابع الموسم الماضي.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ثلاثيته الأولى افتتاحاً منذ انتقاله إلى «العميد» قبل موسمين، فقاد فريقه إلى فوز مهم على الأخدود 5-2، فيما قدّم النصر نسخة برتغالية ممتعة عائداً من بريدة بخماسية نظيفة كان لنجمه الجديد جواو فيليكس نصيب الأسد منها (ثلاثية). في حين تجاوز الهلال، أكثر الأندية إنفاقاً في الصيف (234 مليون يورو)، ضيفه وجاره الرياض بثنائية بلورت انطلاقته المثالية قبل فترة التوقف الدولي.

وترجمت نتائج المرحلة الأولى الاستثمار الكبير الذي أنفقته أندية الدوري السعودي صيفاً، إذ وصل إلى 421.7 مليون يورو حتى الآن، محتلاً المركز السادس بين الدوريات العالمية خلف دوريات إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، وفرنسا توالياً، علماً أن سوق الانتقالات يغلق في السعودية في 10 سبتمبر المقبل.

أمام 22 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجاته في الرياض، قص الهلال شريط مبارياته بفوز مقنع بثنائية بيضاء على الرياض، محافظاً على تقاليده في المرحلة الافتتاحية، بعدم تلقي الخسارة منذ تدشين دوري المحترفين موسم 2008-2009.

لم يخيّب «الزعيم»، صاحب القيمة السوقية الأعلى في الدوري بـ 234 مليون يورو والساعي لاستعادة لقبه الذي خسره أمام الاتحاد الموسم الماضي، آمال جماهيره التي استبشرت خيراً بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إينزاجي بعد الظهور النوعي في كأس العالم للأندية وخروجه بصعوبة أمام فلوميننسي البرازيلي من ربع النهائي بعد إقصائه لمانشستر سيتي في دور الـ16.

موجّهاً رسالة بالغة إلى منافسيه، ومؤكداً تجاوز خسارته لنهائي الكأس السوبر أمام الأهلي في هونج كونج، أفرح «العالمي» جماهيره التي زحفت إلى بريدة مترجماً فارق وجودة النجوم عن منافسه التعاون بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها نجمه جواو فيليكس (3) وقائده كريستيانو رونالدو والفرنسي كينجسلي كومان.

تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وأمام 11 ألف متفرج، حقق النصر فوزه الأكبر في المرحلة الأولى منذ انطلاق دوري المحترفين في 2008.

وفي جدة، أحبط الأهلي المُنتشي بالكأس السوبر وحامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، أي مفاجأة ممكنة من الوافد الحديث «نيوم» المعزز بالنجوم، مُستهلاً المسابقة التي حل فيها خامساً الموسم الماضي بفوز صعب أمام جماهيره الحاشدة في استاد الإنماء بأكثر من 40 ألف متفرج.