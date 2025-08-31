الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يحصد لقب الكبار في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

بني ياس يحصد لقب الكبار في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو
31 أغسطس 2025 18:32

 
دبي (الاتحاد)


أسدل الستار على منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو التي أقيمت في نادي شباب الأهلي على مدار يومين، بمشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وشهد اليوم الثاني نهائيات جميع الفئات المشاركة.
وفي ختام المنافسات فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة تحت 14 عاماً، وحصد نادي العين للجوجيتسو لقب فئة تحت 16 عاماً، بينما ذهبت صدارة فئة تحت 18 عاماً إلى نادي الجزيرة للجوجيتسو، وفاز نادي بني ياس للجوجيتسو بلقب فئة الكبار.
وتوجه فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، بالتهنئة إلى الأندية والأكاديميات الفائزة، كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات تشكل ركيزة أساسية في منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو بالدولة.

 

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن


وقال: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو محطة بارزة في أجندتنا الرياضية السنوية، لما لها من أبعاد فنية ومجتمعية متميّزة، وشهدت هذه النسخة منافسات استثنائية أظهرت جهد الأندية والأكاديميات، وأسهمت بفعالية في اكتشاف وصقل المواهب الشابة من مختلف الأعمار».
وقال زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو: «نجحنا في حصد لقب فئة تحت 16 سنة، والمركز الثاني في فئتي تحت 14 و18 عاماً، وسعداء بهذه النتائج، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة إنجازات النادي، وتحقيق ألقاب إضافية ترسخ مكانته وإنجازاته على الساحة المحلية».
ومن جانبه، قال ريبامار سانتياجو، مدرب نادي بني ياس للجوجيتسو: «حققنا هذا الإنجاز بفضل الجهود المبذولة من الإدارة والمدربين وجميع العاملين في النادي، والالتزام الذي يظهره اللاعبون في التدريبات كل يوم والتطور الذي يحققونه، نتيجة إصرارهم على تقديم أداء متميز».
وقال سلطان الكعبي، لاعب نادي بني ياس: «فرحتنا لا توصف بهذا الإنجاز وتحقيق لقب فئة الكبار، وأمضينا فترة طويلة في التحضير والتدرب استعداداً للمشاركة في هذه البطولة المهمة، كان التحدي قوياً، وواجهنا العديد من اللاعبين المتميزين، وفي النهاية كان الفوز من نصيبنا».
وقال حارب الحمادي، لاعب نادي الجزيرة للجوجيتسو: «الفوز بلقب فئة تحت 18 عاماً لحظة فخر لي ولزملائي في الفريق، وأثمر عملنا الجاد وتحضيراتنا، وهذا الفوز يحفزنا على السعي لحصد المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة».

الإمارات
كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
شباب الأهلي
دبي
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
العين
الجزيرة
بني ياس
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©