بني ياس يحصد لقب الكبار في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



دبي (الاتحاد)



أسدل الستار على منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو التي أقيمت في نادي شباب الأهلي على مدار يومين، بمشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وشهد اليوم الثاني نهائيات جميع الفئات المشاركة.

وفي ختام المنافسات فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة تحت 14 عاماً، وحصد نادي العين للجوجيتسو لقب فئة تحت 16 عاماً، بينما ذهبت صدارة فئة تحت 18 عاماً إلى نادي الجزيرة للجوجيتسو، وفاز نادي بني ياس للجوجيتسو بلقب فئة الكبار.

وتوجه فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، بالتهنئة إلى الأندية والأكاديميات الفائزة، كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات تشكل ركيزة أساسية في منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو بالدولة.



وقال: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو محطة بارزة في أجندتنا الرياضية السنوية، لما لها من أبعاد فنية ومجتمعية متميّزة، وشهدت هذه النسخة منافسات استثنائية أظهرت جهد الأندية والأكاديميات، وأسهمت بفعالية في اكتشاف وصقل المواهب الشابة من مختلف الأعمار».

وقال زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو: «نجحنا في حصد لقب فئة تحت 16 سنة، والمركز الثاني في فئتي تحت 14 و18 عاماً، وسعداء بهذه النتائج، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة إنجازات النادي، وتحقيق ألقاب إضافية ترسخ مكانته وإنجازاته على الساحة المحلية».

ومن جانبه، قال ريبامار سانتياجو، مدرب نادي بني ياس للجوجيتسو: «حققنا هذا الإنجاز بفضل الجهود المبذولة من الإدارة والمدربين وجميع العاملين في النادي، والالتزام الذي يظهره اللاعبون في التدريبات كل يوم والتطور الذي يحققونه، نتيجة إصرارهم على تقديم أداء متميز».

وقال سلطان الكعبي، لاعب نادي بني ياس: «فرحتنا لا توصف بهذا الإنجاز وتحقيق لقب فئة الكبار، وأمضينا فترة طويلة في التحضير والتدرب استعداداً للمشاركة في هذه البطولة المهمة، كان التحدي قوياً، وواجهنا العديد من اللاعبين المتميزين، وفي النهاية كان الفوز من نصيبنا».

وقال حارب الحمادي، لاعب نادي الجزيرة للجوجيتسو: «الفوز بلقب فئة تحت 18 عاماً لحظة فخر لي ولزملائي في الفريق، وأثمر عملنا الجاد وتحضيراتنا، وهذا الفوز يحفزنا على السعي لحصد المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة».