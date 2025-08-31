الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فاردي يقترب من إتمام انتقاله إلى كريمونيزي

فاردي يقترب من إتمام انتقاله إلى كريمونيزي
31 أغسطس 2025 18:50


ميلانو (أ ف ب)

اقترب المهاجم الإنجليزي الدولي السابق جايمي فاردي من إتمام انتقاله إلى كريمونيزي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالشيو)، بحسب ما أكد مصدر في النادي.
وقال المصدر إن فاردي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز سابقاً، سيصل إلى ميلانو مساء الأحد تمهيداً لإكمال عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي في حال بقاء كريمونيزي في الدرجة الأولى.
وحقق كريمونيزي انطلاقة مفاجئة ومثالية بست نقاط من أول مباراتين في الدوري، بعد فوزه 3-2 على ساسوولو، وتغلبه على ميلان 2-1 في سان سيرو الأسبوع الماضي.
وكان فاردي (38 عاماً) غادر ليستر سيتي مع نهاية الموسم الماضي بعد 13 عاماً، أسدل خلالها الستار على قصة وُصفت بأنها من أكثر الحكايات رومانسية في تاريخ كرة القدم الحديث.
انضم فاردي إلى ليستر قادما من فليتوود تاون (من خارج الدرجات الاحترافية) وهو في منتصف العشرينيات من عمره، بعدما كان يجمع بين لعب الكرة والعمل في أحد المصانع.
وسرعان ما ترك المهاجم بصمته في «التشامبيونشيب» وأسهم في صعود ليستر بعد التتويج باللقب عام 2014، قبل أن يصبح الهداف التاريخي للفريق في إنجاز التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2016.
خلال ذلك الموسم التاريخي، حطّم فاردي الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة مانشستر يونايتد الهولندي رود فان نيستلروي، بتسجيله في 11 مباراة متتالية في الدوري. كما أحرز جائزة الحذاء الذهبي أفضل هداف في موسم 2019-2020.
وسجّل فاردي 200 هدف في 500 مباراة بقميص ليستر، كما توّج بلقب كأس إنجلترا عام 2021 وخاض 26 مباراة دولية أحرز خلالها 7 أهداف.
ويلعب كريمونيزي مباراته المقبلة مع مضيفه فيرونا في 15 سبتمبر المقبل بعد انتهاء النافذة الدولية.

