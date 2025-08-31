الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاو: فولتيماد بإمكانه صناعة الفارق مع نيوكاسل

هاو: فولتيماد بإمكانه صناعة الفارق مع نيوكاسل
31 أغسطس 2025 18:53

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هالاند في 100 مباراة.. ماكينة أهداف لا تتوقف!
130 مليون إسترليني تنقل إيزاك إلى ليفربول


أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن الوافد الجديد فولتيماد، المنضم بصفقة قياسية مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (7. 87 مليون دولار)، سيكون حلاً مثالياً لمشاكل الفريق الهجومية.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نيوكاسل أتم تعاقده مع فولتيماد «23 عاماً» من شتوتجارت، ولكن اللاعب لم يلحق بمواجهة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأضافت أنه وسط غموض مستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، فإن هاو أكد أن اللاعب الألماني يمتلك الإمكانات اللازمة التي أفتقرها فريقه هذا الموسم في ظل غياب إيزاك.
قال هاو «بإمكان فولتيماد أن يمنحنا ما كنا نفتقده أمام ليدز، ولكنه يحتاج فترة للتأقلم، لأن أجواء الدوري الإنجليزي تبقى صعبة ومختلفة».
وأضاف «أعقد آمالاً كبيرة عليه، لا أريد فرض ضغوط إضافية عليه، ولكن بإمكانه صناعة الفارق معنا».
واكتفى نيوكاسل بتعادلين سلبيين أمام أستون فيلا وليدز يونايتد، وبينهما خسارة على أرضه أمام ليفربول بنتيجة 2 - 3 في أول ثلاث جولات ببطولة الدوري الإنجليزي. وتابع هاو «ضم مهاجم جديد خطوة مهمة للغاية لنا، وأرى أنها ضرورية أيضاً، لكنني سعيد بضم مهاجم بهذه القدرات».
وبشأن إيزاك، قال مدرب نيوكاسل «تعاقده ممتد معنا، ولابد من البحث عن طريقة لعودته إلى صفوفنا، وأتمنى ضم صفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية».
وأتم إيدي هاو «لا أعرف هوية أو شكل أو مركز هذا اللاعب، لن أكشف عن تفاصيل، ولكن أتمنى ضم صفقة جديدة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيدي هاو
إيزاك
ليفربول
شتوتجارت
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©