هاو: فولتيماد بإمكانه صناعة الفارق مع نيوكاسل



لندن (د ب أ)



أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن الوافد الجديد فولتيماد، المنضم بصفقة قياسية مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (7. 87 مليون دولار)، سيكون حلاً مثالياً لمشاكل الفريق الهجومية.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نيوكاسل أتم تعاقده مع فولتيماد «23 عاماً» من شتوتجارت، ولكن اللاعب لم يلحق بمواجهة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت أنه وسط غموض مستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، فإن هاو أكد أن اللاعب الألماني يمتلك الإمكانات اللازمة التي أفتقرها فريقه هذا الموسم في ظل غياب إيزاك.

قال هاو «بإمكان فولتيماد أن يمنحنا ما كنا نفتقده أمام ليدز، ولكنه يحتاج فترة للتأقلم، لأن أجواء الدوري الإنجليزي تبقى صعبة ومختلفة».

وأضاف «أعقد آمالاً كبيرة عليه، لا أريد فرض ضغوط إضافية عليه، ولكن بإمكانه صناعة الفارق معنا».

واكتفى نيوكاسل بتعادلين سلبيين أمام أستون فيلا وليدز يونايتد، وبينهما خسارة على أرضه أمام ليفربول بنتيجة 2 - 3 في أول ثلاث جولات ببطولة الدوري الإنجليزي. وتابع هاو «ضم مهاجم جديد خطوة مهمة للغاية لنا، وأرى أنها ضرورية أيضاً، لكنني سعيد بضم مهاجم بهذه القدرات».

وبشأن إيزاك، قال مدرب نيوكاسل «تعاقده ممتد معنا، ولابد من البحث عن طريقة لعودته إلى صفوفنا، وأتمنى ضم صفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية».

وأتم إيدي هاو «لا أعرف هوية أو شكل أو مركز هذا اللاعب، لن أكشف عن تفاصيل، ولكن أتمنى ضم صفقة جديدة».