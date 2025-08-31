ذهبيتان ورقمان قياسيان للإمارات في «عربية السباحة»



أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخب السباحة تألقه في منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية، بعدما أحرز السباح رحيم طلبة الميدالية الذهبية في سباق 400 م حرة بزمن 3:56.04 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة.

وكان رحيم قد سبق له الفوز بذهبية 1500 م حرة بزمن 15:47.42 دقيقة برقم قياسي عربي جديد، إضافة إلى ذهبية 800 م، وفضية 200 م، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

كما عزز المنتخب حصيلته بفضيتين جديدتين في منافسات اليوم الختامي عن طريق كل من أدورا أوبارا في سباق 100 م فراشة، وحسين شوقي في سباق 100 م فراشة، ليكتمل الحصاد عند 10 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزية واحدة حتى نهاية الفترة الصباحية.