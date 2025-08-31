برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)



قلب برايتون الطاولة على مانشستر سيتي، وأسقطه 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ملحقاً به الهزيمة الثانية توالياً، ومحققاً بدوره الانتصار الأول، بعد تعادل وخسارة.

افتتح النرويجي إرلينج هالاند التسجيل لـ «السيتي» في الدقيقة 34، ورد برايتون بهدفي البديلين جيمس ميلنر (67 من ضربة جزاء) والألماني برايان جرودا (89).

وأجرى المدرب الإسباني لـ «السيتي» بيب جوارديولا، أربعة تعديلات على التشكيلة الأساسية التي بدأ بها مواجهة الدوري الأخيرة أمام توتنهام، تمثّلت بإقحام مواطنه لاعب الوسط رودري، إضافة إلى البرتغاليين ماتيوش نونيش وبرناردو سيلفا، والأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف.

وسنحت أمام هالاند أولى فرص المباراة، لكن تسديدته من مسافة قريبة لم يجد حارس مرمى المضيف الهولندي بارت فيربروخن صعوبة في التصدي لها (9).

وردّ برايتون بفرصة أكثر خطورة عبر تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء للياباني كارو ميتوما، حوّلها جيمس ترافورد ببراعة إلى ركنية (19).

وتألق فيربروخن في التصدي لرأسية هالاند من مسافة قريبة، إثر عرضية الجزائري ريان آيت-نوري، مانعاً بذلك المهاجم النرويجي من تسجيل هدفه السادس في مباراته السادسة أمام برايتون (25).

لكن فيربروخن وقف عاجزاً في المواجهة الثالثة مع هالاند الذي تهيّأت أمامه الكرة، بعد مجهود فردي للمصري عمر مرموش، وأسكنها النرويجي من مسافة قريبة في الزاوية الأرضية اليمنى مانحاً فريقه التقدم (34).

وأضاع النرويجي أوسكار بوب غير المراقب، فرصة إضافة هدف ثانٍ، بعدما أساء متابعة عرضية لمرموش من الجهة اليسرى وضعته في مواجهة المرمى المشرّع (60).

وسدّد الجامبي يانكوبا مينتيه من على مشارف منطقة الجزاء كرة تصدّى لها حارس «السيتي» ترافورد ببراعة (62).

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبرايتون، إثر لمسة يد على نونيش بعد تسديدة لويس دانك، ترجمها البديل المخضرم ميلنر إلى يمين ترافورد (67).

وكاد مينتيه يمنح برايتون التقدم، لكن تسديدته من الجهة اليمنى مرّت بمحاذاة القائم الأيسر (71).

وتألق ترافورد مجدداً بتصديه ببراعة لتسديدة الهولندي يان بول فان هيكه من مسافة قريبة (88).

وفي ما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، وضع ميتوما بتمريرة متقنة زميله البديل الألماني جرودا في وضعية سانحة للتسجيل، فراوغ الأخير ترافورد وآيت-نوري، وأودع الكرة الشباك، مهدياً الانتصار لأصحاب الأرض (89).

وفي مباراة أخرى، حقق وستهام يونايتد انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم من بوابة مضيفه نوتنجهام فوريست 3-0 ملحقاً به الخسارة الأولى.

أحرز هدفي فريق المدرب جراهام بوتر، لاعب الوسط جارود بوين (84) والبرازيلي لوكاس باكيتا (88 من ضربة جزاء) وكالوم ويلسون (90+1).