الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي وريبيرو.. «الانفصال السريع»!

الأهلي وريبيرو.. «الانفصال السريع»!
31 أغسطس 2025 19:51

 القاهرة (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع مصر وتُعزي في ضحايا حادث القطار
بيراميدز يدفع الأهلي إلى «الهاوية»!


أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن توجيه الشكر لمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وجهازه المعاون على الفترة الماضية.
وجاء ذلك عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز صفر-2، في بداية سيئة للفريق ببطولة الدوري المصري، حيث حصل الفريق على خمس نقاط فقط من أول أربع مباريات خاضها.
وقال الأهلي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، واستمرت ساعات عدة، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كل من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه».
وأضاف: «أكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسؤولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري».
وأشار الأهلي في بيانه إلى مواصلة لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة. 

 

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
محمود الخطيب
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©