الأهلي وريبيرو.. «الانفصال السريع»!

القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن توجيه الشكر لمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، وجهازه المعاون على الفترة الماضية.

وجاء ذلك عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز صفر-2، في بداية سيئة للفريق ببطولة الدوري المصري، حيث حصل الفريق على خمس نقاط فقط من أول أربع مباريات خاضها.

وقال الأهلي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، واستمرت ساعات عدة، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كل من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه».

وأضاف: «أكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسؤولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري».

وأشار الأهلي في بيانه إلى مواصلة لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة.