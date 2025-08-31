الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدفيديف ينفصل عن مدربه

مدفيديف ينفصل عن مدربه
31 أغسطس 2025 20:13

 
نيويورك (أ ف ب)

أعلن المدرب الفرنسي جيل سيرفارا عن انتهاء التعاون بينه وبين الروسي دانييل مدفيديف، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أقل من أسبوع من خروج المصنف أولاً عالمياً سابقاً من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس.
وكتب سيرفارا على موقع إنستجرام: «دانييل، وصل تعاوننا الرائع الذي دام ثمانية أعوام إلى نهايته».
وأضاف المدرب البالغ 44 عاماً، والذي كان إلى جانب مدفيديف، عندما تُوج على ملاعب فلاشينج ميدوز في 2021: «أحببت تدريبك، ودعمك حتى عندما كان الأمر صعباً، والبحث معك ومع فريق عملك عن حلول لمساعدتك على التألق».
وأكمل سيرفارا مشجعاً الروسي الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة في بطولات الجراند سلام هذا العام في يناير في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، أنه «سأحتفظ في ذاكرتي بسحرك غير التقليدي لاعباً، هذه قوتك وستعود، أنا متأكد من ذلك».
وشكر مدفيديف الذي أثار جدلاً في مباراة الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة في مواجهة الفرنسي بنجامان بونزي، مدربه السابق على «ثمانية إلى عشرة أعوام رائعة».
وتابع في منشور على إنستجرام: «20 لقباً، التصنيف الأول عالمياً، لكن الأهم من كل ذلك، الكثير من اللحظات الجميلة والذكريات التي سترافقنا إلى الأبد».
وختم: «ممتن لك لأنك وجهتني خلال كل هذه الأعوام، ونرى ما الذي تحمله الحياة لنا».
وتراجع الروسي إلى المركز الثالث عشر في تصنيف رابطة محترفي التنس، ولم يفز بأي لقب منذ أكثر من عامين.

