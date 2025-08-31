«ليفل أب» يطل على العالم من دبي بالابتكار التكنولوجي في الرياضة



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد GMOLx»، عن إطلاق معرض «ليفل أب» للابتكار في التكنولوجيا الرياضية، الذي يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات المستقبلية في مختلف الرياضات.

ويقام الحدث خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر في ميناء دبي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رياضيون، واتحادات رياضية، وشركات ناشئة، ومستثمرون، ومؤثرون، ووسائل إعلام.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود تسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للرياضة والترفيه، ومدينة مستقبلية رائدة.

وتسهم استضافة دبي لمعرض «ليفل أب» في توفير فرصة مثالية للشركات والمؤسسات والجهات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها ودخول سوق الرياضة في منطقة الخليج، الذي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، وارتفاع عدد الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق التكنولوجيا الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. وتلعب دبي دوراً محورياً في هذا النمو، إذ تبلغ مساهمة قطاع الرياضة في اقتصاد الإمارات بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً، مدفوعة باستراتيجيات وطنية طموحة، ومنظومة ديناميكية للشركات الناشئة، ومبادرات فاعلة من القطاع الخاص، إلى جانب مجتمع حيوي يهتم بالصحة واللياقة البدنية.

ويتضمن معرض «ليفل أب» تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ومعدات وحلولاً متقدمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء الرياضيين، وإعادة تشكيل مستقبل الرياضات التقليدية والناشئة على حد سواء.

ويحظى الزوار بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين الأداء، والتقنيات التفاعلية التي تقدم تجارب استثنائية، وحلول أمن الملاعب، والتحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقنيات التدريب والتأهيل، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، وبث المحتوى الرياضي.

كما يسلط المعرض الضوء على تطور أبرز الرياضات العالمية مثل كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، والتنس، والغولف، وألعاب القوى، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة في السباحة، وسباقات الخيل، ورياضات المغامرة، والرياضات الإلكترونية، مما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للتميز الرياضي.

وفي هذا السياق، قال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تلتزم دبي باستضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى ومبادرات مجتمعية محورها الابتكار. وسيوفر إطلاق معرض ليفل أب منصة دولية تعزز منظومة التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتسريع نمو القطاع، وربط مجتمع التكنولوجيا الرياضية بكافة مكوناته. ستوفر استضافة دبي لهذا الحدث الدولي فرصة مثالية لأكبر المؤسسات العالمية لدخول سوق إقليمي سريع النمو، والوصول إلى المواهب، ورؤوس الأموال، والفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرياضية».

ويقام معرض «ليفل أب» على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية، والتجارب الحية للابتكارات، إلى جانب أنشطة ترويجية للعلامات التجارية ولقاءات مع نجوم الرياضة.

كما يستضيف المعرض فعاليات رياضية جماهيرية تشمل بطولات ومسابقات في رياضات البادل، وكرة القدم، وكرة السلة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وينظم المعرض أيضاً حفلاً لتوزيع الجوائز وتكريم أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرياضية، وقادة القطاع الذين يسهمون في إحداث تأثير جوهري في أداء الرياضيين وتجربة الجماهير.