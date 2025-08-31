الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فرق عمل وطنية لاستضافة تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

فرق عمل وطنية لاستضافة تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

31 أغسطس 2025 21:18
31 أغسطس 2025 21:18


أبوظبي (وام)
رحّب اتحاد كرة القدم بالوفود والبعثات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة التي ستقام في المملكة العربية السعودية، العام القادم، مؤكداً أن جميع ترتيبات استضافة المجموعة التاسعة التي تقام في العاصمة أبوظبي قد تم إنجازها.
وأشار محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إلى أن دولة الإمارات لها خبرات واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية المحلية والقارية والدولية، وحققت نجاحات لافتة في تنظيم كل البطولات التي أقيمت على أرضها.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من الكوادر الوطنية للإشراف على مباريات المجموعة من مراقبي مباريات، ومنسقين إعلاميين ومرافقين للمنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي والحكام، إلى جانب تسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاح هذا التجمع، متمنياً التوفيق للأبيض الأولمبي في حصد بطاقة الصعود إلى النهائيات.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة التاسعة التي تستضيفها أبوظبي، تضم إلى جانب المنتخب الإماراتي منتخبات جوام وهونج كونج وإيران، وستقام جميع المباريات على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

