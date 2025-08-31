جاكبو يمدد عقده مع ليفربول



لندن (د ب أ)



وقّع الهولندي كودي جاكبو، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عقداً جديداً مع ناديه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النادي الإنجليزي لم يفصح عن مدة التعاقد الجديد لجاكبو «26 عاماً)، بعد الاتفاق الذي تم مؤخراً.

ولعب جاكبو 131 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 42 هدفاً، كما صنع 16 هدفاً منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادماً من آيندهوفن الهولندي في 2023.

وقال اللاعب عبر موقع ليفربول الرسمي: «أشعر بأنني في بيتي، وعائلتي كذلك، إنه أيضاً قرار كبير بالنسبة لي، ولدي شعور رائع».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية في النادي، وسط هذه المجموعة الجيدة من اللاعبين والزملاء، لذلك فالأجواء هنا جيدة للغاية، وأستمتع بكل لحظة فيها، أنا ممتن للغاية بأن أمدد تعاقدي».