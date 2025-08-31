لوائح «اليويفا» تحرم داومان ونجوموها من ميزة «المحليين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تسببت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وضع معقد لأرسنال وليفربول بشأن موهبتيهما الصاعدتين ماكس داومان وريو نجوموها، بعدما تأكد أن الثنائي لن يُحسبا ضمن اللاعبين «محليي التدريب» حال ضمهما إلى قوائم دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخطف داومان الأنظار الأسبوع الماضي، حين شارك للمرة الأولى مع أرسنال أمام ليدز، وهو بعمر 15 عاماً و235 يوماً، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ «البريميرليج»، بعد زميله السابق إيثان نوانيري، أما نجوموها (16 عاماً و361 يوماً) أشعل الأضواء في ليفربول، حين دخل بديلاً أمام نيوكاسل، وسجل هدف الفوز الدرامي، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي بالدوري، لكن رغم البداية المذهلة، فإن حسابات أوروبا تبدو مختلفة.

حيث تشترط لوائح «اليويفا» أن تضم القائمة A للأندية المشاركة في البطولات القارية (بحد أقصى 25 لاعباً) ثمانية عناصر «محلية التدريب» اللاعب يصنف فيها «محلياً» فقط إذا قضى ثلاثة مواسم كاملة بين سن 15 و21 في ناديه الحالي، أو داخل أندية نفس الاتحاد المحلي، أما القائمة B، تخصص للاعبين تحت 21 عاماً، بشرط أن يكونوا لعبوا عامين متواصلين في النادي قبل تسجيلهم، وهنا تكمن المعضلة، فداومان، ورغم نشأته في أرسنال، لم يبلغ بعد الفترة الزمنية المطلوبة بين سن 15 و21، ونجوموها انضم لليفربول في سبتمبر 2024، أي أقل من عامين، وبالتالي لا يسمح بإدراجه في القائمة B.

وفي حال قرر أرسنال أو ليفربول ضم اللاعبين ضمن القائمة A، يشغلان مكانين من أصل الـ17 مقعداً المخصّصة لغير المحليين، وهذا يعني التضحية بلاعب من النجوم من أجل تسجيل موهبة ناشئة، وهو قرار صعب في سباق دوري الأبطال.

وتنص اللوائح أيضاً على أنه إذا لم يتم استكمال الثمانية المحليين، فإن حجم القائمة يقل تلقائياً، وامتلاك سبعة فقط يعني تقليص العدد المسموح به من 25 إلى 24 لاعباً.

ويثير ملف «المحليين» جدلاً متجدداً في إنجلترا، حيث يُدفع بالمواهب الصغيرة مبكراً أكثر من أي دوري أوروبي آخر، ورغم أن الهدف من القاعدة هو حماية فرص اللاعبين المحليين، فإنها في بعض الحالات، مثل داومان ونجوموها، تعرقل إدماج المواهب في أوروبا بدلاً من دعمها.

وقد يظهر كل من داومان ونجوموها في دوري الأبطال هذا الموسم، لكن دون أن يمنحا نادييهما ميزة «المحليين» التي تتيح مرونة إضافية في القوائم، ورغم الضجة التي صاحبت بدايتهما في «البريميرليج»، فإن الواقع الأوروبي يفرض حسابات مختلفة، تجعل مشاركتهما مرهونة بقرارات فنية صعبة من أرتيتا وأرني سلوت.