ليفربول يُسقط أرسنال بـ «صاروخ»!

ليفربول يُسقط أرسنال بـ «صاروخ»!
31 أغسطس 2025 21:47

 
لندن (د ب أ)

واصل ليفربول حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانفرد بقمة ترتيب المسابقة العريقة.
وحقق ليفربول انتصاراً مستحقاً 1- صفر على ضيفه أرسنال، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للدوري الإنجليزي، على ملعب (أنفيلد)، معقل الفريق الأحمر.
وسجل هدف الفوز الصاروخي لليفربول نجمه المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي، في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، لمواصلة انطلاقته المثالية في البطولة.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول، الذي تغلب على بورنموث ونيوكاسل يونايتد في أول مرحلتين بالبطولة، إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما توقف رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، عقب انتصاره على مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في أول جولتين، عند 6 نقاط في المركز الثالث.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرسنال
