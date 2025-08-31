جوارديولا يدافع عن هالاند



لندن (د ب أ)



لم يبد جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، انزعاجاً من خسارة فريقه أمام برايتون بنتيجة 1 -2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: «لقد تغير سيناريو المباراة بالفعل، بعدما استقبلنا هدف التعادل، لأن مستوانا كان ممتازاً قبل هذا الهدف، وأتيحت لنا العديد من الفرص أمام فريق هجومي سريع».

أضاف: «قدمنا أداءً متميزاً في أول ساعة من المباراة، بينما لم يكن الأداء جيداً في آخر نصف ساعة، لقد نسينا كيف نمرر الكرة، وبالغنا في الاعتماد على الكرات الطولية».

ودافع المدرب الإسباني عن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، قائلاً: نعم، أهدر عدداً من الفرص، لكنه لم يهدر بمفرده، أسلوبنا يعتمد على خلق الفرص، لكن إجمالاً قدمنا أداءً جيداً في أول ساعة، وتكرر ما حدث في المباراة الماضية أمام توتنهام، ويجب أن نواصل العمل، الخسارة واردة، واستقبال أهداف في الدوري الإنجليزي ليس أمراً مستحيلاً، سواء بالتمريرات القصيرة أو غيرها، ولم أشاهد ركلة الجزاء التي احتسبت ضد ماتيوس نونيز، ولكن طالما لم يعترض عليها أحد، فإنها تبدو صحيحة».

وبشأن ما قاله رودري، نجم الفريق وقائده، حول عدم وصول مانشستر سيتي للمستوى المطلوب، علق المدرب الإسباني: «فريقنا جيد للغاية، نغير الكثير من الأمور، وهذا طبيعي، حيث إن اللاعبين الجدد بحاجة للتأقلم، وسيجدون مساعدة من اللاعبين القدامى، ولاعبو مانشستر سيتي رائعون، ورودري قدم أداءً متميزاً، إنه شخصية رائعة، وأنا سعيد بمشاركته في مباراة كاملة، وأتمنى أن يشارك لدقائق مع منتخب إسبانيا، لنبدأ الموسم من جديد».

واختتم جوارديولا بالقول: «أنا معجب بعدد من الأمور التي ننفذها في الملعب، لكننا لسنا قادرين على الفوز بالمباريات، وبعد التوقف الدولي سنعود مجدداً بقوة وسنحاول المنافسة».