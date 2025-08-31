الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يدافع عن هالاند

جوارديولا يدافع عن هالاند
31 أغسطس 2025 22:28

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هالاند يتصدر الأسرع تسجيلاً لـ 100 هدف في «البريميرليج»
ميلنر وصيفاً لأكبر هدافي البريميرليج.. تعرف على صاحب الرقم القياسي


لم يبد جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، انزعاجاً من خسارة فريقه أمام برايتون بنتيجة 1 -2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
قال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: «لقد تغير سيناريو المباراة بالفعل، بعدما استقبلنا هدف التعادل، لأن مستوانا كان ممتازاً قبل هذا الهدف، وأتيحت لنا العديد من الفرص أمام فريق هجومي سريع».
أضاف: «قدمنا أداءً متميزاً في أول ساعة من المباراة، بينما لم يكن الأداء جيداً في آخر نصف ساعة، لقد نسينا كيف نمرر الكرة، وبالغنا في الاعتماد على الكرات الطولية».
ودافع المدرب الإسباني عن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، قائلاً: نعم، أهدر عدداً من الفرص، لكنه لم يهدر بمفرده، أسلوبنا يعتمد على خلق الفرص، لكن إجمالاً قدمنا أداءً جيداً في أول ساعة، وتكرر ما حدث في المباراة الماضية أمام توتنهام، ويجب أن نواصل العمل، الخسارة واردة، واستقبال أهداف في الدوري الإنجليزي ليس أمراً مستحيلاً، سواء بالتمريرات القصيرة أو غيرها، ولم أشاهد ركلة الجزاء التي احتسبت ضد ماتيوس نونيز، ولكن طالما لم يعترض عليها أحد، فإنها تبدو صحيحة».
وبشأن ما قاله رودري، نجم الفريق وقائده، حول عدم وصول مانشستر سيتي للمستوى المطلوب، علق المدرب الإسباني: «فريقنا جيد للغاية، نغير الكثير من الأمور، وهذا طبيعي، حيث إن اللاعبين الجدد بحاجة للتأقلم، وسيجدون مساعدة من اللاعبين القدامى، ولاعبو مانشستر سيتي رائعون، ورودري قدم أداءً متميزاً، إنه شخصية رائعة، وأنا سعيد بمشاركته في مباراة كاملة، وأتمنى أن يشارك لدقائق مع منتخب إسبانيا، لنبدأ الموسم من جديد».
واختتم جوارديولا بالقول: «أنا معجب بعدد من الأمور التي ننفذها في الملعب، لكننا لسنا قادرين على الفوز بالمباريات، وبعد التوقف الدولي سنعود مجدداً بقوة وسنحاول المنافسة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
برايتون
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©