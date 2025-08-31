موناكو.. فوز «الرمق الأخير»



باريس (أ ف ب)



قاد البديل الياباني تاكومي مينامينو فريقه موناكو إلى انتصار ثانٍ في الدوري الفرنسي لكرة القدم من بوابة ستراسبورج «منقوص العدد» 3-2، ضمن المرحلة الثالثة.

وسجّل مينامينو هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع، بعدما كان فريق الإمارة على وشك إضاعة انتصار في المتناول بتفريطه بتقدمه 2-0 في غضون ثلاث دقائق فقط.

افتتح ماجنيس أكليوش الذي استدعاه مدرب فرنسا ديدييه ديشامب إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى الأربعاء الماضي، التسجيل (6) وأضاف الأميركي فولارين بالوجن الهدف الثاني (48).

لكن الضيوف عادوا في النتيجة بهدفي ديلان بكوا (73) والأرجنتيني خواكين بانيشيلي (76 من ركلة جزاء)، قبل حسم البديل مينامينو الأمور (6+90).

وطرد الحكم لاعب ستراسبورج رابي نزانجولا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلاً من الضائع بعد سبع دقائق فقط من دخوله بديلاً.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مباراة أنجيه وضيفه، افتتح إستيبان لوبول التسجيل لرين (21) ورد عليه بروسبر بيتر بهدف التعادل لأنجيه (51).

ورفع الفريقان رصيديهما إلى أربع نقاط، علماً أنهما فازا في الدوري افتتاحاً قبل تعرضهما للهزيمة في المرحلة الماضية، أنجيه أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان (0-1) ورين أمام لوريان (0-4).

وعزز رين بهذا التعادل سلسلته الإيجابية أمام أنجيه إلى ست مباريات من دون خسارة، تخللها خمسة انتصارات وتعادل، فيما يعود آخر انتصار لأنجيه إلى ذهاب موسم 2022 بهدفين نظيفين في 29 أغسطس 2021.

في المقابل، تغلب لوهافر على ضيفه نيس 3-1، بفضل أهداف المالي فوديه دوكوريه (13) والسنغاليين رسول ندياي (61) وعيسى سوماريه (90+5)، فيما أحرز الغاني كوجو بيبرا هدف الضيوف الوحيد (52).

وقاد الجزائري إيلان قبال فريقه باريس أف سي إلى انتصاره الأول في الدوري على حساب متز 3-2.

أحرز قبال ثنائية (45+3 من ركلة جزاء و52) وأضاف النيجيري موزيس سيمون الهدف الثالث (67)، في حين سجّل السنغالي ساديبو سانيه (22) والكاميروني مورجان بوكيليه مبوتو (54) هدفي متز.