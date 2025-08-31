رودري: لست ميسي!

لندن (د ب أ)



انتقد رودري، نجم وسط مانشستر سيتي أداء الفريق، بعد الخسارة بهدفين لهدف أمام برايتون، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال رودري في تصريحات عقب اللقاء «إنها خسارة مخيبة للآمال، لأننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ولكن لم نصل بعد لمستوانا، والطريقة الوحيدة لاستعادة مستوانا هو الوقوف مع أنفسنا لمراجعة الأمور، هذا هو الواقع، لقد بدأنا اللقاء بشكل جيد، لكن تراجعنا في الشوط الثاني».

وأضاف «منحنا الفرصة لبرايتون الذي يخوض المباراة على ملعبه، وضغطوا علينا، وارتكبنا خطأين فادحين، وخسرنا 1- 2، ليس لدي المزيد لتفسير ما حدث».

وأوضح «نحن نفتقد لمستوانا المعهود، أوصفوا الأمر كما تحبون، الفريق يتغير، وبالطبع اللاعبون الجدد بحاجة للتأقلم، ولكن تغيير الأمور يبقى صعباً، لا أقصد البحث عن أعذار، ولكن علينا أن نقف مع أنفسنا، ونتأكد من أن هذه الطريقة ليست المناسبة لتحقيق النجاح، يجب استغلال فترة التوقف الدولي، لنتحرر ذهنياً، ونعود أقوى».

وبرر رودري الخسارة قائلاً: «سيطرنا على المباراة، ولكن لم نكن في أفضل حالاتنا، فلم نخلق الكثير من الفرص، واستقبلنا هدفين من خطأين فادحين، بسبب ارتكاب أخطاء طفولية».

واستطرد «نعرف تماما أسلوب لعب برايتون، ومن السهل توجيه اللوم للجميع عند الخسارة، كلنا نتحمل المسؤولية، ويجب أن نرتقي بمستوانا إذا كنا نريد المنافسة على لقب الدوري».

وتابع النجم الإسباني الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024 «لست ميسي، حتى تعود الانتصارات بعودتي للفريق، بل نحن فريق جماعي، وعندما كنا نحقق الانتصارات سابقاً، كنت أحتاج مساعدة زملائي، وبالتأكيد أحتاج لاستعادة مستواي، ولكن أؤكد أن كرة القدم رياضة جماعية، والانتصارات ليست مرهونة بعودتي، ونتمنى أن نتحسن بعد التوقف».

واختتم رودري: «لا أهتم بتفسير الناس لخسارتي مانشستر سيتي المتتاليتين في أول ثلاث جولات من الدوري، بل نركز على أنفسنا، وسنعمل بأقصى جهد ممكن، وسنتحدث في نهاية الموسم».