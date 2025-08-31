جيراسي يهدي دورتموند «الانتصار الأول»



دورتموند (رويترز)



سجل المهاجم سيرو جيراسي هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على ضيفه أونيون برلين، وهو الانتصار الأول للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وكان جيراسي (29 عاماً) سجل 34 هدفاً في الدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ونجح في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، بحساب مباريات الموسم الماضي، ولم يحقق سلسلة أهداف أطول سوى لاعبين اثنين آخرين في تاريخ دورتموند.

وكان دورتموند، الذي يدربه نيكو كوفاتش، استقبل هدفين في اللحظات الأخيرة من مباراته الأولى في الموسم ليتعادل 3-3 مع سانت باولي، لكن الأمر لم يتكرر مع سيطرة دورتموند على المباراة بشكل كبير.

وأهدر الدولي الغيني جيراسي فرصتين ثمينتين في وقت مبكر من الشوط الأول من بينهما انفراد بالحارس فريدريم رونو، لكن الحظ حالفه في المرة الثالثة وافتتح التسجيل في الدقيقة 44 إثر تمريرة من يان كوتو.

وفي الدقيقة 58، سجل جيراسي الهدف الثالث له في مباراتين بالدوري، إذ تبادل الكرة ببراعة مع ماكسيميليان باير ثم سددها لتمر فوق الحارس وتسكن الشباك.

وقبل تسع دقائق من النهاية، سجل البديل فيليكس نميشا الهدف الثالث لدورتموند.