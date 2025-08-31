الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيراسي يهدي دورتموند «الانتصار الأول»

جيراسي يهدي دورتموند «الانتصار الأول»
31 أغسطس 2025 22:34

 
دورتموند (رويترز)

أخبار ذات صلة
جاكسون بين تشيلسي وبايرن ميونيخ.. الطائرة لا تطير إلى الوراء!
بداية ليفركوزن الباهتة تضع تين هاج تحت الضغط


سجل المهاجم سيرو جيراسي هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على ضيفه أونيون برلين، وهو الانتصار الأول للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وكان جيراسي (29 عاماً) سجل 34 هدفاً في الدوري ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ونجح في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، بحساب مباريات الموسم الماضي، ولم يحقق سلسلة أهداف أطول سوى لاعبين اثنين آخرين في تاريخ دورتموند.
وكان دورتموند، الذي يدربه نيكو كوفاتش، استقبل هدفين في اللحظات الأخيرة من مباراته الأولى في الموسم ليتعادل 3-3 مع سانت باولي، لكن الأمر لم يتكرر مع سيطرة دورتموند على المباراة بشكل كبير.
وأهدر الدولي الغيني جيراسي فرصتين ثمينتين في وقت مبكر من الشوط الأول من بينهما انفراد بالحارس فريدريم رونو، لكن الحظ حالفه في المرة الثالثة وافتتح التسجيل في الدقيقة 44 إثر تمريرة من يان كوتو.
وفي الدقيقة 58، سجل جيراسي الهدف الثالث له في مباراتين بالدوري، إذ تبادل الكرة ببراعة مع ماكسيميليان باير ثم سددها لتمر فوق الحارس وتسكن الشباك.
وقبل تسع دقائق من النهاية، سجل البديل فيليكس نميشا الهدف الثالث لدورتموند.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا دورتموند
أونيون برلين
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©