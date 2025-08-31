إيكيتيكي في قائمة فرنسا للمرة الأولى



باريس (أ ف ب)



استُدعي المهاجم الجديد لليفربول الإنجليزي أوغو إيكيتيكي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى، من أجل خوض تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك بعد انسحاب ريان شرقي بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وتبدأ فرنسا، وصيفة النسخة الماضية في قطر عام 2022 وبطلة التي سبقتها عام 2018 في روسيا، مشوارها نحو مونديال 2026 الجمعة ضد أوكرانيا في فروكلاف البولندية، قبل استضافة أيسلندا في التاسع من سبتمبر في باريس على ملعب «بارك دي برانس» ضمن المجموعة الرابعة.

ويغيب شرقي عن فريقه مانشستر سيتي في نهاية هذا الأسبوع بسبب «تمزق في العضلة الرباعية اليسرى» لفخذه بحسب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ولم يكن استدعاء إيكيتيكي مفاجئاً، إذ يخوض اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا دون 21 عاماً بداية رائعة مع فريقه الجديد ليفربول بتسجيله هدفين في المرحلتين الأوليين من الدوري الممتاز، بعدما انضم ابن الـ23 عاما لفريق «الحمر» هذا الصيف مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت الألماني حيث تألق الموسم الماضي (22 هدفاً في جميع المسابقات).