الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيكيتيكي في قائمة فرنسا للمرة الأولى

إيكيتيكي في قائمة فرنسا للمرة الأولى
31 أغسطس 2025 22:38


باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
130 مليون إسترليني تنقل إيزاك إلى ليفربول
هدف سوبوسلاي يمنح ليفربول رقماً تاريخياً أمام أرسنال


استُدعي المهاجم الجديد لليفربول الإنجليزي أوغو إيكيتيكي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى، من أجل خوض تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك بعد انسحاب ريان شرقي بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.
وتبدأ فرنسا، وصيفة النسخة الماضية في قطر عام 2022 وبطلة التي سبقتها عام 2018 في روسيا، مشوارها نحو مونديال 2026 الجمعة ضد أوكرانيا في فروكلاف البولندية، قبل استضافة أيسلندا في التاسع من سبتمبر في باريس على ملعب «بارك دي برانس» ضمن المجموعة الرابعة.
ويغيب شرقي عن فريقه مانشستر سيتي في نهاية هذا الأسبوع بسبب «تمزق في العضلة الرباعية اليسرى» لفخذه بحسب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
ولم يكن استدعاء إيكيتيكي مفاجئاً، إذ يخوض اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا دون 21 عاماً بداية رائعة مع فريقه الجديد ليفربول بتسجيله هدفين في المرحلتين الأوليين من الدوري الممتاز، بعدما انضم ابن الـ23 عاما لفريق «الحمر» هذا الصيف مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت الألماني حيث تألق الموسم الماضي (22 هدفاً في جميع المسابقات).

فرنسا
تصفيات كأس العالم
أوكرانيا
آيسلندا
ليفربول
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
برعاية منصور بن زايد.. نجاح لافت لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في بلجيكا
اليوم 16:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
اليوم 15:43
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
الرياضة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
اليوم 15:42
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
الرياضة
الشارقة يستغني عن داركو بـ«التراضي»
اليوم 15:39
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
علوم الدار
الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في الساحل الغربي لليمن
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©