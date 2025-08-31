بيجولا.. أول ربع نهائي في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (رويترز)



فازت الأميركية جيسيكا بيجولا، وصيفة بطلة العام الماضي، بسهولة على مواطنتها آن لي 6-1 و6-2 في الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، في مباراة استغرقت أقل من ساعة واحدة.

ولم تكن استعدادات بيجولا للبطولة مثالية، إذ خرجت مبكراً من واشنطن ومونتريال وسينسناتي، لكنها لم تخسر أي مجموعة في فلاشينج ميدوز.

وتلعب في دور الثمانية أمام الفائزة من المباراة التي تجمع التشيكية باربورا كريتشيكوفا والأميركية تايلور تاونسند.

قالت بيجولا: «شعرت براحة كبيرة في الحركة، شعرت أن بدايتي كانت جيدة جداً، وأردتُ فقط الاستمرار على هذا المنوال».

وتغلبت المصنفة الرابعة على لي في مباراتهما بالدور الثاني في بطولة رولان جاروس هذا العام، واستخدم نفس الأسلوب هذه المرة، لتحقق بداية قوية على ملعب آرثر آش، حيث فاز بأول ثلاثة أشواط.

وكسرت لي إرسال منافستها في الشوط الرابع لكن المصنفة الرابعة عالمياً استعادت تألقها على الفور، واستغلت نقطة كسر أخرى في الشوط الخامس.

وارتكبت لي خطأ بالضربة الخلفية في الشوط السابع لتهدي بيجولا المجموعة الأولى وأرسلت ضربة أخرى خارج الملعب عند نقطة الكسر لتمنح منافستها التقدم في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

واحتفلت بيجولا بعد فوزها بضربة خلفية رائعة بمحاذاة الخط، لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في بطولة كبرى هذا العام.