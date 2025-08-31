فلاهوفيتش يمنح يوفنتوس «النقطة السادسة»



روما (د ب أ)



فاز يوفنتوس على مضيفه جنوى 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الصربي دوسان فلاهوفيتش، هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 73 .

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي، بعد تغلبه على بارما في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر وحامل اللقب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند نقطة واحدة حققها من التعادل السلبي مع ليتشي في الجولة الأولى، ليحتل المركز الخامس عشر. وخيم التعادل السلبي على مباراة أخرى بنفس الجولة بين تورينو وضيفه فيورنتينا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز العاشر، فيما حصل تورينو على أول نقطة له في الموسم الجديد، بعدما كان قد خسر بخماسية نظيفة أمام مضيفه إنتر ميلان في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثامن عشر.

ودخل يوفنتوس المباراة مهاجماً منذ البداية، حيث أراد هز الشباك مبكراً لتسهيل مأمورية المباراة عليه، فيما اعتمد جنوى على الدفاع وتجمع عدد كبير من اللاعبين في منطقة جزاءه خشية تلقي شباكه هدفاً.

وحاول الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، تهديد مرمى جنوه من خلال شن العديد من الهجمات، ومتابعة العرضيات من زميليه فرانشيسكو كونسيساو وكينان يلدز، لكنه خضع لرقابة لصيقة من جانب دفاع جنوى الذي حد من خطورته.

على الجانب الأخر، قاد لورينزو كولومبو هجمات جنوى في سعيه لتسجيل هدف التقدم في شباك ميكيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس، والذي بدوره تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة. ولم يترجم كلا الفريقين الفرص السانحة إلى أهداف خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل يوفنتوس سعيه لتسجيل هدف التقدم وانطلق في هجمات عديدة محاولاً هز شباك الحارس نيكولا ليالي. وتألق ليالي في التصدي للعديد من الهجمات على مرماه وكان يوفنتوس الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة وحرم منافسه من السيطرة على المباراة رغم إقامة المباراة على ملعبه.

وبينما كانت تتجه المباراة نحو التعادل السلبي، سجل يوفنتوس هدف المباراة الوحيد عن طريق فلاهوفيتش، الذي استغل ركنية نفذها زميله فيليب كوستيتش، ليوجهها بضربة رأس في شباك ليالي في الدقيقة 73 .

وبعد الهدف انطلق جنوى محاولاً إدراك التعادل، مما سمح بوجود مساحات عديدة في خط دفاعه، لكن يوفنتوس لم يستغل تلك المساحات، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز يوفنتوس على جنوى 1 -صفر.