لاعب ليفربول يكشف سر «الصاروخ»!



لندن (د ب أ)



نال دومينيك سوبوسلاي، نجم فريق ليفربول، المكافأة المثالية على «المخاطرة» التي أقدم عليها بتسجيله هدفاً من ركلة حرة مذهلة، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً ومستحقاً

1-صفر على ضيفه أرسنال، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسدد اللاعب المجري كرة ثابتة رائعة في الزاوية العليا اليمنى للمرمى من مسافة تزيد عن 30 ياردة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب (أنفيلد) بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ووصيفه.

وكانت لمسة سوبوسلاي المميزة هي الفارق في تلك المباراة، حيث ضمنت فوزاً لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، ومددت بدايتهم المثالية في حملة الدفاع عن اللقب بعد فوز الفريق الأحمر في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمسابقة العريقة.

وعقب المباراة، حلل اللاعب المجري، الذي تألق مجدداً في مركز الظهير الأيمن غير التقليدي بالنسبة له، هدف الفوز، كما تحدث عن انطباعاته عن المباراة.

وحول ما إذا كان يعلم أن الركلة الحرة ستدخل المرمى فور تسديدها، رد سوبوسلاي قائلاً: «حسناً، لحسن الحظ، منذ بداية الموسم، أصبح بإمكاننا التدرب على بعض الركلات الحرة، شعرت أن المسافة أبعد قليلاً، قلت لنفسي: (سأخاطر)، كنت واثقاً من نفسي، فقمت بتجربتها، ونفذتها بنجاح أخيراً لأول مرة منذ زمن بعيد».

وأضاف سوبوسلاي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول «كان ذلك منذ زمن بعيد (آخر مرة سجلت فيها هدفاً)، عندما نتدرب طوال الوقت. بصراحة، يجب أن أذكر ترينت ألكسندر-أرنولد لأنه، كما تعلمون، كان ينفذ الركلات الحرة، ومن الواضح أن لديه تسديدات مذهلة، لكن أخيراً أتيحت لي الفرصة ونجحت». وبسؤاله حول ما إذا كان يتدرب على التسديد من ركلات حرة بشكل مستمر، رد قائلاً: «بصراحة، لم أتدرب على هذه التسديدة في الأسابيع القليلة الماضية، لأننا كنا نسدد من مسافة قريبة، وإذا كنت أقرب، كنت أسدد بطريقة مختلفة، لكن كان يتعين علي المخاطرة والتسديد بقوة أكبر، لأنني كنت أعرف أن ديفيد رايا، حارس أرسنال، يحبذ القفز خلف الحائط، وهو حارس مرمى رائع».

وأوضح «أعتقد أنه إذا ذهبت الكرة إلى الداخل أكثر، فإنه كان بإمكانه التصدي لها، كنت أشاهد الكثير من مقاطع الفيديو (لحارس المرمى)».

وعما إذا كان الفوز بمباريات مثل هذه يتطلب «مخاطرة» أوضح نجم ليفربول «بالتأكيد، لقد قدموا موسماً رائعاً الموسم الماضي، وبالطبع الموسمان السابقان أيضاً. حصلوا على الوصافة ثلاث مرات متتالية - بصراحة، إنهم يستحقون الثناء، لأن الاستمرار في المنافسة طوال المواسم الأخيرة يعني أنهم فريق رائع ويمتلك مدرباً رائعاً، لذلك ينبغي علينا أن نواصل القتال».

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، مواصلا حصد العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المسابقة، في حين توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثاني.