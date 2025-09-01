الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الغرفة 314» تكشف عن أسرار الكأس المسروقة

«الغرفة 314» تكشف عن أسرار الكأس المسروقة
1 سبتمبر 2025 08:34

نيويورك (أ ب)

قالت الرومانية سورانا كريستيا، إنها تعرضت لسرقة الكأس التي حصلت عليها بعد فوزها مؤخراً في بطولة السيدات من غرفتها في فندق بولاية نيويورك الأميركية، وذلك على هامش مشاركتها ببطولة أميركا المفتوحة.
وناشدت كريستيا الجهات المعنية بالتدخل لإعادة الكأس وذلك بعد يومين من توديعها منافسات الفردي في بطولة فلاشينج ميدوز.
وكتبت اللاعبة الرومانية عبر "انستجرام": "أيا كان من سرق كأس كليفلاند من الغرفة 314 في فندق فيفتي سونيستا فليعدها لي".
وأضافت: "الكأس لا تمثل قيمة مادية، لكنها معنوية فقط، لذا سأكون ممتنة للغاية".
وفازت كريستيا "34 عاماً" بلقبها الثالث في منافسات الفردي في وقت سابق من شهر أغسطس، في بطولة كليفلاند التحضيرية لبطولة أميركا المفتوحة، فيما خسرت من المصنفة الحادية عشرة التشيكية كارولينا موتشوفا في الدور الثاني من بطولة فلاشينج ميدوز.

فلاشينج ميدوز
نيويورك
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
