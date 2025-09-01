هدف سوبوسلاي يمنح ليفربول رقماً تاريخياً أمام أرسنال

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق ليفربول، حامل لقب البريميرليج، فوزاً صعباً، على ضيفه أرسنال، بقذيفة للمجري، دومينيك سوبوسلاي، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد، ليخطف الريدز 3 نقاط غالية، من وصيف الموسم الماضي.

وبفضل هدف سوبوسلاي، سجل ليفربول الآن في 37 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة من المباريات المتتالية التي يسجل فيها "الريدز" أهدافاً في تاريخ الدوري الممتاز، والسابعة بين جميع الفرق.

وأصبح المجري أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وآرسنال، منذ فيليب كوتينيو في أغسطس 2016، والأول في أنفيلد منذ هدف باتريك بيرغر في أغسطس 1999.

وكما كان هدف سوبوسلاي أحدث هدف فوز لليفربول (في الدقيقة 83) من ركلة حرة مباشرة في مباراة بالبريميرليج، منذ أن سجل ستيفن جيرارد هدفاً ضد أستون فيلا، في الدقيقة 87، أغسطس 2007، وحقق ليفربول أول فوز ضد أرسنال في آخر 7 مواجهات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل في 4 مباريات وخسارة مباراتين.

ويدخل ليفربول فترة التوقف الدولي الأولى وهو في حالة جيدة، حيث يمتلك السجل المثالي الوحيد المتبقي له في الدوري الإنجليزي الممتاز (3 انتصارات من 3 مباريات)، ويتصدر المسابقة ويحلم بمنافسة أخرى على اللقب.

وتعرض أرسنال لأول هزيمة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارته 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2024، منهياً سلسلة من 15 مباراة خارج أرضه دون هزيمة.

وجعل أرتيتا من أرسنال منافساً صعباً في المباريات الأكثر أهمية، لم يخسر أرسنال مباراة واحدة في البريميرليج ضد منافس من "الستة الكبار"، الموسم الماضي، بينما افتتح موسم 2025/26 بفوز 1-0 على مان يونايتد، في ملعب أولد ترافورد.

ومع ذلك، لم يحقق أرسنال أي فوز في آخر 13 مباراة على ملعب أنفيلد منذ فوزه 2-0 في سبتمبر 2012، عندما شارك أرتيتا في خط الوسط مع الجانرز.