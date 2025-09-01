الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هدف سوبوسلاي يمنح ليفربول رقماً تاريخياً أمام أرسنال

هدف سوبوسلاي يمنح ليفربول رقماً تاريخياً أمام أرسنال
1 سبتمبر 2025 08:37

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد
نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد

حقق ليفربول، حامل لقب البريميرليج، فوزاً صعباً، على ضيفه أرسنال، بقذيفة للمجري، دومينيك سوبوسلاي، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد، ليخطف الريدز 3 نقاط غالية، من وصيف الموسم الماضي.
وبفضل هدف سوبوسلاي، سجل ليفربول الآن في 37 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة من المباريات المتتالية التي يسجل فيها "الريدز" أهدافاً في تاريخ الدوري الممتاز، والسابعة بين جميع الفرق.
وأصبح المجري أول لاعب يسجل من ركلة حرة مباشرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وآرسنال، منذ فيليب كوتينيو في أغسطس 2016، والأول في أنفيلد منذ هدف باتريك بيرغر في أغسطس 1999.
وكما كان هدف سوبوسلاي أحدث هدف فوز لليفربول (في الدقيقة 83) من ركلة حرة مباشرة في مباراة بالبريميرليج، منذ أن سجل ستيفن جيرارد هدفاً ضد أستون فيلا، في الدقيقة 87، أغسطس 2007، وحقق ليفربول أول فوز ضد أرسنال في آخر 7 مواجهات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل في 4 مباريات وخسارة مباراتين.
ويدخل ليفربول فترة التوقف الدولي الأولى وهو في حالة جيدة، حيث يمتلك السجل المثالي الوحيد المتبقي له في الدوري الإنجليزي الممتاز (3 انتصارات من 3 مباريات)، ويتصدر المسابقة ويحلم بمنافسة أخرى على اللقب.
وتعرض أرسنال لأول هزيمة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خسارته 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2024، منهياً سلسلة من 15 مباراة خارج أرضه دون هزيمة.
وجعل أرتيتا من أرسنال منافساً صعباً في المباريات الأكثر أهمية، لم يخسر أرسنال مباراة واحدة في البريميرليج ضد منافس من "الستة الكبار"، الموسم الماضي، بينما افتتح موسم 2025/26 بفوز 1-0 على مان يونايتد، في ملعب أولد ترافورد.
ومع ذلك، لم يحقق أرسنال أي فوز في آخر 13 مباراة على ملعب أنفيلد منذ فوزه 2-0 في سبتمبر 2012، عندما شارك أرتيتا في خط الوسط مع الجانرز.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
ليفربول
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©