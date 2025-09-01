أودينيزي يصعق إنتر في «سان سيرو»

ميلانو (رويترز)

تعرض إنتر ميلان لخسارة مفاجئة 2-1 على أرض ملعبه في سان سيرو أمام أودينيزي أمس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ تقدم بهدف دينزل دمفريس لكن الضيوف ردوا بهدفين خلال الشوط الأول.

وفاز إنتر في مباراته الأولى 5-صفر على ملعبه أمام تورينو لكنه بدا بعيداً عن مستواه، رغم افتتاحه التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق دمفريس إثر تمريرة من ماركوس تورام.

وبدا أودينيزي أكثر خطورة قبل تلقي الهدف وبعده.

وفي الدقيقة 29 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد دمفريس بسبب لمسة يد، ونفذها كينان ديفيز مسجلاً التعادل.

وأضاف آرثر عطا هدف التقدم لأودينيزي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، إذ تلقى تمريرة من ديفيز وسدد الكرة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة من الشباك.

وكثف إنتر ضغطه الهجومي في الشوط الثاني وتلقى تورام عرضية من فيدريكو ديماركو، لكنه سدد الكرة فوق العارضة، وبعدها أسكن ديماركو الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وكاد ديفيز أن يعزز تقدم أودينيزي عندما توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة في النهاية بجوار القائم.

وواصل إنتر ضغطه بحثاً عن التعادل، لكن أودينيزي دافع بقوة ليحقق أول فوز له على ملعب إنتر منذ عام 2017.

وتجمد رصيد إنتر ميلان، الذي يدربه كريستيان كيفو، عند ثلاث نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط خلف كل من نابولي حامل اللقب ويوفنتوس وروما وكريمونيزي الصاعد حديثاً، وبفارق نقطة واحدة خلف أودينيزي.