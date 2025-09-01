الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى مجدداً

ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى مجدداً
1 سبتمبر 2025 09:49

نيويورك (رويترز)

صنع نوفاك ديوكوفيتش التاريخ بعمر 38 عاماً اليوم الاثنين، بفوزه 6-3 و6-3 و6-2 على يان لينارد شتروف في دور الستة عشر من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ليصبح أكبر لاعب سناً يبلغ دور الثمانية في جميع البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد.
وأدى هذا الفوز أيضاً إلى وصول ديوكوفيتش إلى دور الثمانية للمرة 64 في البطولات الأربع الكبرى، ليعزز رقمه القياسي التاريخي، ويحافظ على آماله في تحقيق اللقب 25 في البطولات الكبرى.
وسيطر ديوكوفيتش على المباراة منذ الشوط الأول، إذ كسر إرسال اللاعب الألماني (35 عاماً) ست مرات خلال المباراة، التي استمرت 109 دقائق.
وتغلب شتروف المصنف 144 عالمياً، على اثنين من اللاعبين المصنفين ليصل إلى الدور الرابع في أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته، لكنه لم يتمكن من وضع اللاعب الصربي في أي ضغط حقيقي.
واحتاج ديوكوفيتش إلى علاج كتفه وساعده الأيمن خلال تغيير الملعب، لكنه لم يبد انزعاجاً كبيراً من هذه المشاكل، وفاز بنسبة 79 % من نقاط إرساله الأول. 

ديوكوفيتش
فلاشينج ميدوز
