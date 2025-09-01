الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ساوندرز» يبدد حلم ميسي في «كأس الرابطتين»

«ساوندرز» يبدد حلم ميسي في «كأس الرابطتين»
1 سبتمبر 2025 09:51

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بصق في وجه منافسه.. أزمات سواريز عرض مستمر
ميسي يحلم بـ «كأس الرابطتين»

صعق سياتل ساوندرز منافسه في النهائي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاز عليه 3-0، ليظفر بلقب كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية لكرة القدم، في مباراة شابها شجار بسبب الأوروجوياني لويس سواريز.
وكان ميسي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، يُمنّي النفس بلقب ثان مع إنتر ميامي في المسابقة، بعد الأول في 2023 إثر قدومه من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ثلاثة أهداف سجلها أوسازي دي روساريو من جيانا (26) والسلفادوري ألكسندر رولدان (82 من ركلة جزاء) وبول روثروك (89) حرمته من ذلك.
وشهدت المباراة توتراً في نهايتها، حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريز قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه.
واندفع سواريز مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارجاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.
وأصبح ساوندرز الذي تبلغ ميزانيته 16.7 مليون دولار مقابل 46.8 لإنتر ميامي، أول فريق من الدوري الأميركي (أم أل أس) يظفر بجميع الألقاب في أميركا الشمالية (الدوري مرتين، درع المشجعين، كأس الولايات المتحدة أربع مرات، وبطولة الكونكاكاف للأندية الأبطال).
وقال مدرب ساوندرز براين شميتزر: "هذا إنجاز ضخم. جاء أمام أحد أفضل فرق الدوري، بل العالم، مع ميسي أفضل لاعب في العالم".
انتصار ساوندرز سيمنحه بطاقة مباشرة إلى ثمن نهائي البطولة الإقليمية التي ستحدد أحد المتأهلين إلى مونديال الأندية في 2029.

ميسي
إنتر ميامي
لويس سواريز
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©