«ساوندرز» يبدد حلم ميسي في «كأس الرابطتين»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

صعق سياتل ساوندرز منافسه في النهائي إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاز عليه 3-0، ليظفر بلقب كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية لكرة القدم، في مباراة شابها شجار بسبب الأوروجوياني لويس سواريز.

وكان ميسي حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، يُمنّي النفس بلقب ثان مع إنتر ميامي في المسابقة، بعد الأول في 2023 إثر قدومه من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ثلاثة أهداف سجلها أوسازي دي روساريو من جيانا (26) والسلفادوري ألكسندر رولدان (82 من ركلة جزاء) وبول روثروك (89) حرمته من ذلك.

وشهدت المباراة توتراً في نهايتها، حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله سواريز قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقب كأس الدوريات الأول في تاريخه.

واندفع سواريز مهاجم برشلونة الإسباني السابق نحو لاعب وسط ساوندرز المكسيكي أوبيد فارجاس ليشعل سلسلة من المشاحنات، ظهر في إحداها عبر الكاميرات وهو يبصق باتجاه أحد مساعدي النادي المنافس.

وأصبح ساوندرز الذي تبلغ ميزانيته 16.7 مليون دولار مقابل 46.8 لإنتر ميامي، أول فريق من الدوري الأميركي (أم أل أس) يظفر بجميع الألقاب في أميركا الشمالية (الدوري مرتين، درع المشجعين، كأس الولايات المتحدة أربع مرات، وبطولة الكونكاكاف للأندية الأبطال).

وقال مدرب ساوندرز براين شميتزر: "هذا إنجاز ضخم. جاء أمام أحد أفضل فرق الدوري، بل العالم، مع ميسي أفضل لاعب في العالم".

انتصار ساوندرز سيمنحه بطاقة مباشرة إلى ثمن نهائي البطولة الإقليمية التي ستحدد أحد المتأهلين إلى مونديال الأندية في 2029.