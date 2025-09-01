الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
130 مليون إسترليني تنقل إيزاك إلى ليفربول

1 سبتمبر 2025 10:00

لندن(أ ف ب)

وافق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، مقابل مبلغ بريطاني غير مسبوق وفقاً لتقارير إعلامية الإثنين.
ومن المرتقب أن ينتقل المهاجم إلى ليفربول بصفقة قيمتها 130 جنيه إسترليني (176 مليون دولار)، وفقاً لصحيفة "ذي أثلتيك" و"تيليجراف" وغيرها.
وأشارت "ذي أثلتيك" إلى أن إيزاك سيخضع للفحوصات الطبية الإثنين قبل توقيع عقد مدته ستة أعوام.
وستكون هذه أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزة صفقة انضمام الأرجنتيني إنتسو فرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي مقابل 106 مليون جنيه استرليني، وفقا للتقارير.
سجل أيزاك (25 عاما) 23 هدفاً في الدوري خلال الموسم الماضي، كثاني أفضل الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح، مساهماً في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.
وكان السويدي الدولي يتمرن بعيداً عن زملائه بعدما أوضح موقفه تماماً للنادي وطلبه الانتقال إلى ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل عرضاً بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني في بداية الصيف.
لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني الدولي نيك فولتيماده من شتوتجارت السبت بصفقة قياسية خاصة (69 مليون جنيه استرليني)، ما ساعد في الموافقة على عرض ليفربول الجديد بشأن السويدي.
وسيصبح أيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضمّ فريق المدرب الهولندي أرني سلوت مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتز بصفقة ضخمة أيضاً، إلى جانب الفرنسي أوجو إيكيتيكيه والهولندي جيريمي فريمبونج والمجري ميلوس كيركز.
ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيّب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.
في المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات على بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.

ألكسندر إيزاك
ليفربول
نيوكاسل
