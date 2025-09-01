الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«محاربي الإمارات» تعود إلى العين بالنسخة الدولية 63

«محاربي الإمارات» تعود إلى العين بالنسخة الدولية 63
1 سبتمبر 2025 10:51

أبوظبي (الاتحاد)

تعود سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تنظمها شركة «بالمز الرياضية»، إلى مدينة العين للمرة الثانية، لإقامة النسخة 63 (الدولية).
ومن المقرر أن تقام البطولة يوم العاشر من سبتمبر الجاري بصالة الخبيصي في المركز الوطني للمعارض أدنيك.
وتنظم النسخة 63 في منطقة العين التي شهدت مؤخراً تمديد «محاربي الإمارات» شراكتها الناجحة مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، لتعزيز مكانة العاصمة كمركز عالمي لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وتقديم تجربة استثنائية في أجواء حماسية في رحاب مدينة العين التاريخية.
وتواصل اللجنة المنظمة للحدث، التجهيزات والتحضيرات لتقديم نسخة مميزة لجمهور البطولة بمنطقة العين، بإقامة 12 نزالاً قوياً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من أبرز الأسماء في مجال اللعبة.
وسوف تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل، بفندق دانة العين، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، الذي أعرب من جانبه عن سعادته بالعودة إلى مدينة العين، وقال: «لا شك إن عودة محاربي الإمارات إلى مدينة العين ذات الإرث الحضاري والثقافي المتميز يُكسب البطولة طابعاً خاصاً».
وأضاف: نحن في محاربي الإمارات في غاية الامتنان لدائرة الثقافة والسياحية - أبوظبي، لإتاحة هذه الفرصة لهذه البطولة الاستثنائية في إبراز المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية التي تذخر به عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.
وواصل:«نحن على يقين أن جمهور البطولة سيشهد تجربة استثنائية وممتعة، سنعمل من خلالها على التفوق على أنفسنا وتقديم تجربة رياضية فريدة من نوعها، ونتطلع إلى تقديم نسخة رائعة تليق بمكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي».

العين
محاربي الإمارات
بطولة الفنون القتالية
