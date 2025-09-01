الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم سباق العالية للبوانيش 12 سبتمبر

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم سباق العالية للبوانيش 12 سبتمبر
1 سبتمبر 2025 12:39

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنظيم سباق العالية للبوانيش الشراعية يوم 12 سبتمبر 2025، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الموسم وسلسلة السباقات التراثية ، ويمثل السباق إحدى الجولات المهمة لهذه الفئة.
ويقام السباق لمسافة 5 أميال بحرية، وسيتم تحديد نقطة الانطلاقة وفق مسارات الرياح والحالة الجوية، وبدأ فريق العمل في النادي وضع الترتيبات التنظيمية، وتحديد موعد فتح باب التسجيل وتأكيد المشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، وإرسال الضوابط واللوائح التنظيمية الخاصة بالسباق إلى المشاركين مع توفير الدعم الفني واللوجستي للمحامل المشاركة.
وتم تخصيص جوائز بقيمة أربعمائة وأربع عشر ألفاً، للفائزين الأوائل ولأصحاب المراكز من الأول وحتى الثلاثين.
وتستقطب سباقات البوانيش الشراعية أعداد كبيرة من المحامل على متها النواخذة والبحارة الشباب، لخوض تجربة الإبحار بالمحامل الصغيرة، التي تحتاج إلى مهارة عالية لمصارعة الأمواج، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 50 بانوشاً في سباق العالية.
ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية أهمية كبرى في إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للسباقات التراثية والتقليدية، للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، الذي يعد جزءًا أصيلاً من هوية الوطن وتاريخه، وهي سباقات تحمل رسالة ثقافية وتراثية تهدف إلى نقل القيم والتقاليد البحرية الإماراتية إلى الأجيال المقبلة، ويسعى النادي في تنظيم سباقات البوانيش الشراعية، لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التقاليد البحرية العريقة.

البوانيش الشراعية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
