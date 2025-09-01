راموس يغازل «الريال» ويهاجم بيريز بـ«سيبيليس»!

معتز الشامي (أبوظبي)

جدد سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق، شغفه الموسيقي بأغنية جديدة تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر لاعب فريق مونتيري المكسيكي، أغنية «سيبيليس»، وهي أغنية يتذكرمن خلالها رحيله عن ريال مدريد بعد 16 عاماً قضاها في صفوفه.

«سيبيليس» هي ساحة تحتوي على مجمع كلاسيكي جديد من التماثيل الرخامية مع نوافير متعددة، حيث أصبحت رمزاً مميزاً لمدينة مدريد، وتؤكد كلمات الأغنية مدى حبه للنادي الملكي، وتذكر دقيقته الشهيرة 93 (هدف التعادل التاريخي في الدقيقة 93 من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 ضد أتلتيكو مدريد).

وفي مقطع لاذع من الأغنية، ينتقد راموس قلة الدعم الذي تلقاه في لحظاته الأخيرة في سانتياغو برنابيو، من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وبمناسبة إصدار هذه الأغنية، قدّم سيرجيو راموس بثاً مباشراً على إنستجرام، شارك فيه المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الموسيقي الجديد وكل ما هو قادم.

وعلق قائلاً: «طوال العام الذي قضيته في إشبيلية، كنا نسجّل الموسيقى. نخطط لإصدار المزيد من الموسيقى خلال هذا العام، سواءً أغان فردية أو تعاونية، وأنا متأكد من أنكم ستستمتعون بها حقاً».

ويعترف الإسباني بأنه لطالما انجذب إلى الموسيقى، لكن التزاماته المهنية المتنوعة لم تسمح له بالانخراط فيها كما كان يتمنى. ويضيف: «لطالما كانت الموسيقى جزءًا من حياتي، إنها وسيلة بالغة الأهمية للتعبير عن نفسي».

وقال راموس عبر إنستجرام: «سيبيليس أغنية تحكي قصة رحيلي، رحيلي، مسيرتي المهنية... كل ما عشناه مع ريال مدريد على مدار 16 عاماً كلاعب في الفريق».

ويؤكد أن فترة لعبه مع الفريق «لا تنسى»، واصفاً إياها بـ«رابطة مثالية»، قائلاً: «لطالما شعرت بأنني من مشجعي ريال مدريد، وفخور بكوني قائد الفريق. لقد كان ريال مدريد بمثابة جامعة بالنسبة لي، لقد صقل شخصيتي كشخص وكلاعب محترف».

وفي كلمات أغنية «سيبيليس»، يصر سيرجيو راموس على أنه لم يرغب أبداً في الرحيل، وأن كل ذلك كان حلماً «حتى استيقظت»، وأن الحياة تعلمك «أن لا أحد لا غنى عنه».

علاوة على ذلك، يكشف عن أكثر ما آلمه في رحيله: «لقد نسيتني، وتركتني جانباً، دون أن تتمكن من اتخاذ القرار». ومع ذلك، يترك الباب مفتوحاً: «سأكون سعيداً بالعودة، مرة واحدة أو حتى ألف مرة. أنت تعلم ذلك يا سيبيليس».