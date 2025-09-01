تعرّف على التشكيلة الأوروبية الأعلى أجراً لموسم 2025-2026

معتز الشامي (أبوظبي)

يهيمن ريال مدريد على قائمة أعلى اللاعبين أجراً في كرة القدم الأوروبية لموسم 2025-26، لكن أسماء النجوم من بايرن ميونيخ وليفربول وباريس سان جيرمان ومان يونايتد ومان سيتي تظهر أيضاً.

وتتكون التشكيلة الأعلى أجراً في أوروبا لموسم 2025-2026، من 5 نجوم من ريال مدريد، ولاعبين من ليفربول، ولاعب واحد فقط من، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، بحسب "Capology" شركة رواتب وموارد كرة القدم، ومن أجل الحصول على معظم اللاعبين الكبار الأعلى دخلاً في الأسبوع، تم وضع التشكيلة وفق الرسم التكتيكي (4-4-2).

حارس المرمى: مانويل نوير - 403.846 يورو في الأسبوع

يتقدم حارس مرمى بايرن ميونيخ بشكل كبير على مواطنه مارك أندريه تير شتيجن (320.577 يورو أسبوعياً)، ليصبح حارس المرمى الأعلى أجراً في أوروبا، ووقع نوير على تمديد عقده لمدة عام واحد في وقت سابق من العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي العقد في يونيو المقبل، حيث سيبلغ الأربعين من عمره.

ظهير أيمن: ترينت ألكسندر أرنولد - 320.577 يورو

كان قائد تشيلسي ريس جيمس هو الظهير الأيمن في هذا التشكيل في الموسم الماضي، لكن زميله في منتخب إنجلترا تفوق عليه في المركز بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

قلب الدفاع: فيرجيل فان ديك – 405.948 يورو في الأسبوع

لا يزال فان ديك هو أفضل مدافع في العالم على الإطلاق، وهو ما يعكسه الراتب الذي يتقاضاه.

قلب الدفاع: ديفيد ألابا – 432.692 يورو

كان ريال مدريد قد تعاقد مع المدافع المخضرم في عام 2021، وعوض عدم وجود رسوم انتقال بدفع راتب ضخم له، وساهم النمساوي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، لكن التقدم البطيء من إصابة الرباط الصليبي قلص مشاركته إلى 600 دقيقة الموسم الماضي.

الظهير الأيسر: لوكاس هيرنانديز - 253.846 يورو

اللاعب الوحيد من فريق باريس سان جيرمان الفائز بالثلاثية، والذي ظهر في هذه التشكيلة هو هيرنانديز، وهو أيضا الأقل أجرا.

لاعب وسط: كاسيميرو – 405.948 يورو

يعد هذا الرقم السبب الرئيسي لبقاء كاسيميرو في مانشستر يونايتد، حتى أندية الدوري السعودي للمحترفين لا تضاهيه.

خط الوسط: جود بيلينجهام – 400.577 يورو

لم يكتف ريال مدريد بدفع مبلغ ضخم قدره 103 ملايين يورو لضم الشاب الإنجليزي من بوروسيا دورتموند، بل جعله أيضا واحدا من لاعبي خط الوسط الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية.

جناح أيمن: محمد صلاح – 463.940 يورو

3 لاعبين فقط في كرة القدم الأوروبية – جميعهم مهاجمون – يحصلون على راتب أكثر من الملك المصري لاعب ليفربول.

جناح أيسر: فينيسيوس جونيور - 400.577 يورو

تواجه مفاوضات تجديد عقد البرازيلي بعض العقبات، حيث يصر على الحصول على راتب متساو مع زميله في ريال مدريد كيليان مبابي، رغم كونه لا يزال من بين الأعلى أجراً.

المهاجم: إرلينج هالاند - 608.922 يورو

يعد هالاند صاحب أعلى راتب في كرة القدم الأوروبية، حيث يدفع مانشستر سيتي للهداف النرويجي ما يقدر بـ 31 مليون يورو سنوياً.

المهاجم: كيليان مبابي - 600.962 يورو في الأسبوع

ينظر إلى هالاند ومبابي باعتبارهما الامتداد الطبيعي لميسي ورونالدو. ولم يفز اللاعبان بعد بجائزة الكرة الذهبية، في حين لا يزال مبابي ينتظر الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن رواتبهما تعكس مكانتهما كأبرز نجوم الكرة العالمية.