هالاند في 100 مباراة.. ماكينة أهداف لا تتوقف!

معتز الشامي(أبوظبي)

بلغ النرويجي إيرلينج هالاند محطة فارقة في مسيرته مع مانشستر سيتي، بعدما خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون، مسجلاً هدفاً جديداً أضافه إلى رصيده المذهل، وفي فترة زمنية قصيرة، أعاد هالاند تعريف معنى المهاجم الهداف في كرة القدم العالمية، وذلك على الرغم من خسارة السيتي أمس بهدفين مقابل هدف، إلا أن تلك المباراة ال100 في مسيرة الفتى النرويجي الذهبي مع البلومون كانت شاهدة على أرقام جديدة.

ففي 100 مباراة فقط، لعب هالاند 8331 دقيقة بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج، نجح خلالها في تسجيل 88 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم بشكل مباشر في 105 أهداف، بمعدل استثنائي يجعل تأثيره حاضراً تقريباً في كل مواجهة.

إحصائياً، يسجل النجم النرويجي هدفاً كل 95 دقيقة، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ المسابقة، بينما حصد السيتي معه ما معدله 2.13 نقطة في المباراة الواحدة، وهو انعكاس مباشر لقيمته الحاسمة في مشوار الفريق.

ولم تقتصر إنجازات هالاند على الأرقام الفردية، بل امتدت إلى البطولات الجماعية، فقد قاد مانشستر سيتي للتتويج ب الثلاثية التاريخية في 2023 (الدوري، الكأس، دوري الأبطال)، وتربع على عرش الهدافين في أول موسمين له بالدوري، محطماً الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ب 36 هدفاً في 2022-23.

وكان مدربه بيب جوارديولا قد وصفه بأنه «آلة تهديفية لا تهدأ»، فيما قال عنه جاري لينيكر: «هالاند يغيّر مفهوم المهاجم في البريميرليج»، ولم تتردد الصحافة الإنجليزية في تشبيهه بالظاهرة البرازيلية رونالدو من حيث الفاعلية والحسم، مع فارق أن النرويجي يحطم الأرقام بوتيرة أسرع.

هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً فقط، ما زال في بداية رحلته مع سيتي والدوري الإنجليزي، وإذا حافظ على معدلاته الحالية، فإن تحطيم أرقام أساطير مثل آلان شيرر أو واين روني قد يصبح مسألة وقت، ليكتب النرويجي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.