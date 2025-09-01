الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميلنر وصيفاً لأكبر هدافي البريميرليج.. تعرف على صاحب الرقم القياسي

ميلنر وصيفاً لأكبر هدافي البريميرليج.. تعرف على صاحب الرقم القياسي
1 سبتمبر 2025 13:14

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح جيمس ميلنر، ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدف التعادل لفريق برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي، والذي جاء من ركلة جزاء، وهو الأول له مع برايتون، حيث سجله في عمر 39 عاماً و239 يوماً.
واحتفل ميلنر بتكريم زميله في الراحل ديوجو جوتا، بعد أن ارتدى القميص رقم 20 هذا الموسم تكريماً لزميله السابق في فريق ليفربول، ويعد تيدي شيرينجهام أكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفاً لصالح وستهام يونايتد في سن 40 عاماً و268 يوماً.
ويحمل ميلنر أيضاً الرقم القياسي لأطول فجوة بين الهدف الأول والأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء آخر هدف له بعد 22 عاماً و248 يوماً، منذ أن سجل هدفه الأول في المسابقة مع ليدز يونايتد في سندرلاند في ديسمبر 2002.
ويظل هذا الهدف، الذي سجله ميلنر، وهو بعمر 16 عاماً و356 يوماً فقط، ثاني أصغر هدف يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعني ركلة الجزاء التي سجلها ميلنر ضد فريقه السابق مانشستر سيتي، أنه أصبح أكبر لاعب سناً يسجل ركلة جزاء في البريميرليج، وهي المرة الثامنة عشرة التي يسجل فيها من مسافة 12 ياردة في الدوري الممتاز.
وولد حارس المرمى الذي سجل ميلنر في مرماه، جيمس ترافورد، حارس مانشستر سيتي، قبل شهر واحد بالضبط من المشاركة الأولى لميلنر في المسابقة عام 2002.
أكبر 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي
1-تيدي شيرينجهام (وستهام ضد بورتسموث/ 26 ديسمبر 2006 - 40 عاماً و268 يوماً
2- جيمس ميلنر (برايتون ضد مانشستر سيتي/ 31 أغسطس 2025 - 39 عاماً و239 يوماً 
3- دين وينداس (هال سيتي ضد بورتسموث/ 22 نوفمبر 2008 - 39 عاماً و235 يوماً
4- تياجو سيلفا (تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد/ 7 أبريل 2024 - 39 عاماً و198 يوماً 
5- أشلي يونج (إيفرتون ضد ولفرهامبتون/ 4 ديسمبر 2024 - 39 عاماً و148 يوماً 
6-ريان جيجز (مانشستر يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز/ 23 فبراير 2013 - 39 عاماً و86 يوماً
7-ستيوارت بيرس ( وست هام ضد ساوثهامبتون / 25 نوفمبر 2000 - 38 عاماً و215 يوماً 
8-جراهام ألكسندر (بيرنلي ضد هال سيتي/ 10 أبريل 2010 - 38 عاماً و182 يوماً
9- مارك هيوز ( بلاكبيرن روفرز ضد ليستر سيتي/ 30 مارس 2002 - 38 عاماً و149 يوماً 
10- جيمي فاردي (ليستر سيتي ضد إيبسويتش تاون/ 18 مايو 2025 - 38 عاماً و127 يوماً

 

