«الأبيض الأولمبي» يرفع شعار التأهل إلى «آسيا 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

رفع لاعبو منتخبنا الوطني الأولمبي شعار التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في يناير 2026 بالسعودية، مع انطلاق مشوار «الأبيض الأولمبي» غداً الأربعاء بلقاء منتخب جوام على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة.

ويخوض «الأبيض» مباراته الثانية أمام هونج كونج يوم السبت المقبل، على أن يختتم المشوار بمواجهة قوية أمام إيران الثلاثاء المقبل، ووفق نظام التصفيات، يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ11 مباشرة إلى النهائيات، بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى السعودية (المستضيفة) واليابان (حاملة اللقب).

ويمتلك المنتخب الأولمبي سجلاً مميزاً في البطولة، إذ سبق أن شارك في خمس نسخ، هي عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، وأوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018 بعد أن حلّ وصيفاً في مجموعته ولم ينجح في حجز بطاقة التأهل.

وقال حازم محمد، لاعب وسط العين والمنتخب الأولمبي: «التحضيرات كانت قوية ومتواصلة على مدار فترة طويلة، وشهدت معسكرات ناجحة في تايلاند وإسبانيا. هدفنا واضح وهو التأهل إلى النهائيات، ونركّز على جاهزيتنا بعيداً عن هوية المنافسين، ونتطلع إلى دعم جماهيرنا في التصفيات على استاد آل نهيان».

من جانبه، أكد هزاع الحمادي مدافع الوحدة أن المنتخب يعيش حالة معنوية مرتفعة، مشيداً بأجواء الحماس بين اللاعبين ودعم الجهازين الفني والإداري. وقال: «التصفيات على أرض الإمارات تشكّل لنا حافزاً إضافياً، ووجود الجماهير في المدرجات سيمنحنا قوة أكبر لمواجهة التحديات».

بدوره، شدد زايد خميس مدافع الجزيرة على أن المنتخب يدخل المنافسة بتركيز كامل، مضيفاً: «نحن في كامل الجاهزية والهدف واضح: التأهل إلى النهائيات. نشكر الإعلام على دعمه، ونأمل في مؤازرة جماهيرية كبيرة تمنحنا دافعاً إضافياً للظهور بالصورة التي تليق بالمنتخب».

في المقابل، اكتمل وصول منتخبات المجموعة التاسعة إلى أبوظبي، حيث خاض منتخب إيران تحت 23 عاماً بقيادة مدربه أوميد رافانخاه مباراة ودية أمام الصين تايبيه في دبيو انتهت بفوزه 5-1، بينما استعد منتخب جوام بتجربة ودية ضد فريق جامعة الشرق الأقصى انتهت بخسارته 1-2، في حين أنهى منتخب هونج كونج، الذي يشارك في التصفيات للمرة السابعة بطموحات بلوغ النهائيات للمرة الأولى، معسكره المحلي قبل التوجه إلى الإمارات.